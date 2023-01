Infrastrutture, amministratori a confronto con Salvini a Roma. Il ministro a marzo a Messina - Tempostretto

Non solo ponte. Si è parlato anche di svincoli, Prg e porto di Tremestieri. Presenti il sindaco Basile, il vice Mondello, il direttore generale Puccio e il senatore Germanà

ROMA – Non solo ponte sullo Stretto. Il sindaco Federico Basile ha incontrato il ministro Matteo Salvini per fare il punto sulla situazione infrastrutturale a Messina. Al centro del colloquio, temi di fondamentale importanza per la città quali svincoli, Piano regolatore e porto di Tremestieri. Insieme al primo cittadino erano presenti il vice Salvatore Mondello, il direttore generale del Comune Salvo Puccio e il senatore Nino Germanà. “Oltre all’importanza di concretizzare il Ponte sullo Stretto – spiega il parlamentare – abbiamo affrontato temi importanti per lo sviluppo di Messina. Tanti gli argomenti trattati. L’incontro di oggi è un primo passo. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini, infatti, i primi di marzo, dopo le elezioni regionali, verrà a Messina per vedere di persona tutte le opere che oggi sono state oggetto di discussione. Sono felice – ha aggiunto Germanà – di poter affermare che è iniziato quel percorso di collaborazione tra il Comune di Messina e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, come Lega, abbiamo fortemente voluto e contribuito a realizzare. Nell’amministrazione comunale, siamo nella squadra di Federico Basile, con un ruolo da protagonisti e siamo convinti che si potrà lavorare in sinergia per la città di Messina”.

Incontro all’Anci

Il sindaco Basile ha avuto anche un incontro all’ Anci (l’associazione dei Comuni d’Italia) con il vicesegretario Galdi per parlare di supporto e coordinamento tra comune di Messina con la direzione nazionale dell’associazione “per le buone pratiche di amministrazione – ha detto il primo cittadino – nell’ambito della programmazione dei fondi nazionali e comunitari e della relativa attuazione”.