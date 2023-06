Basile: "Conti mantenuti in sicurezza senza aumentare la pressione sui cittadini" - Tempostretto

La soddisfazione del sindaco al termine della seduta in cui sono stati approvati Bilancio di previsione e Documento unico di programmazione

MESSINA – “La principale soddisfazione è quella di avere mantenuto in sicurezza i conti senza aumentare la pressione sui cittadini e con la consapevolezza che quanto è in programma potrà ora essere realizzato”. Lo ha affermato il sindaco, Federico Basile, al termine della seduta consiliare di ieri sera, nel corso della quale con 13 voti favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti l’Assemblea ha approvato il Documento unico di programmazione e il Bilancio di previsione 2023-2025.

Una seduta tecnica, in cui non c’è stato spazio per le beghe politiche. Una tregua, insomma. Che è solo rinviata. All’ordine del giorno vi erano questioni vitali per la vita del Comune, anche in vista dell’ultimo atto sul Piano di riequilibrio che si consumerà a luglio alla Corte dei Conti. L’Aula (numericamente ridotta) era chiamata a prendere impegni di non poco conto in merito alla programmazione economica. “Ci sono risorse importanti da investire e da utilizzare – ha rimarcato il sindaco – per rilanciare l’economia di Messina. Per queste ragioni, unitamente alla squadra dei miei assessori, l’apprezzamento va a tutti i consiglieri comunali che hanno accolto l’invito ad approvare il Bilancio in tempi rapidi e un sentito ringraziamento ai tredici consiglieri che hanno garantito con il loro voto favorevole la continuità del percorso amministrativo avviato nel 2018”.

Basile aggiunge che “l’approvazione dello strumento finanziario che delinea la strategia tecnico-politica che l’amministrazione intende perseguire nel prossimo triennio e permetterà di incrementare i servizi indispensabili per la nostra Città. Ciò significa – sottolinea il sindaco – più risorse da destinare per il verde pubblico quale fattore importante per la qualità della vita dei cittadini; per la manutenzione ordinaria delle strade e per tutti i servizi di pubblica utilità che nel solco della continuità amministrativa sono affidati alle Società partecipate del Comune e che dal 2019 hanno cambiato il volto della Città in termini di qualità dei servizi erogati”. Calato il sipario sul Consiglio di ieri sera, si riaccendono i riflettori sulla crisi politica. Appena un paio di giorni e si tornerà in Aula per eleggere le vicepresidenze del civico consesso. L’appuntamento è per lunedì.