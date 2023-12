Basile fa gli auguri di Natale ai messinesi: "Il Comune lavora tanto e bene" - Tempostretto

Con gli assessori ripercorsa tutta l'attività del 2023: ecco cos'hanno detto

MESSINA – Una macchina che corre veloce, un Comune che “lavora tanto e bene”. Sono queste le parole scelte dal sindaco Federico Basile durante lo scambio d’auguri con la stampa. Il primo cittadino ha affermato: “Mi piace pensare, nel leggere l’attività fatta, che la macchina che sto guidando con tutti loro a bordo, cammina speditamente grazie alle ruote che sono le partecipate e al motore che sono gli assessori, ma anche il direttore e la segretaria generale, Salvo Puccio e Rossana Carrubba. Il cambiamento deve essere assorbito da tutti, con tutte le attività fatte. Il mio grazie è a tutti loro, anche agli esperti e ai dirigenti. Questa è una squadra che lavora, è tangibile che sia così. Da raccontare c’è tanto e continueremo a farlo”. Basile ha parlato per ultimo, lasciando prima spazio ad assessori e partecipate.

Salvatore Mondello

Parte il vicesindaco Salvatore Mondello: “Per punti, dal mio punto di vista una delle cose principali è stata l’edilizia scolastica, con 8 istituti già restituiti ai dirigenti, 9 appalti in corso e il completamento di tutti i lavori nelle scuole in tempi rapidi. Tutto questo grazie alla Patrimonio Spa e a una collaborazione proficua. Poi il risanamento. Abbiamo viaggiato a fari spenti, perché ci siamo occupati dei fragili e abbiamo assegnato loro in via prioritaria gli alloggi. Stiamo andando avanti su tutti i progetti, ne cito uno: il parco di Camaro, che sarà un segno importante per il risanamento. Sulla mobilità, abbiamo lavorato su tutte le linee ma vi siete concentrati solo sui cordoli. Abbiamo portato avanti politiche insieme ad Atm e si sta completando il Pums. Poi infrastrutture e lavori pubblici, per essere sintetici parlo solo di rigenerazione urbana: pensiamo a Piazza Cairoli o a Piazza del Popolo, ai piccoli interventi che sono i primi di una lunga serie, che ci saranno anche nei villaggi”.

Alessandra Calafiore

Poi l’assessora Calafiore: “Non è facile sintetizzare il lavoro fatto in un anno. Ho voluto dare attenzione al rafforzamento delle politiche sociali. Siamo presenti sul territorio e lo saremo con nuovi sportelli con cui dare risposte ai cittadini. Un tema fondamentale è l’integrazione sociale e quest’anno con Interpares abbiamo realizzato i tirocini per i ragazzi autistici, una vera svolta. L’obiettivo è anche fare progetti di vita indipendente. Il punto chiave sarà la Città del Ragazzo, dove sarà realizzata la cittadella dei diritti, con vari servizi. Abbiamo inoltre rafforzato la presenza nelle Municipalità e abbiamo realizzato una centrale h24 che rappresenta uno strumento utile per le emergenze. Per noi è un lavoro sinergico con il volontariato, essenziale per noi e per la città. Il nostro lavoro sarà costante e con prospettive importanti”.

Francesco Caminiti

“È stato un anno di cantieri. Comincio con i torrenti, perché la difesa del suolo è stata essenziale. Abbiamo messo in sicurezza il territorio lavorando in circa 70 torrenti. Stiamo intervenendo ora sul litorale e sulla frana di Tremonti. Abbiamo lavorato tanto e continueremo. Poi l’illuminazione, con interventi in tutta la città e su 32 edifici comunali per l’efficientamento energetico. Abbiamo quadruplicato la potenza degli impianti. Sull’ambiente abbiamo fatto tanto e ora vogliamo restituire altre spiagge, come fatto col Ringo. Ci sono circa 250 metri a Maregrosso, su cui puntiamo molto. E non dimentichiamo i parchi, Villa Dante ormai è quasi pronta, ci sono stati i lavori di ForestaMe e tanti cittadini stanno dando risposte positive, nonostante le perplessità iniziali”.

Liana Cannata

“Non abbiamo realizzato un singolo progetto ma una visione. Penso a Young Me, con il Comune a dotarsi di un portale per i giovani su cui potersi informare, mettendosi in gioco, con convegni per gli studenti e incontri con gli operatori del territorio e della formazione. Vogliamo colmare sempre di più il divario tra chi studia e il mondo del lavoro. Poi abbiamo realizzato dei tavoli con gli artisti e abbiamo scoperto vari luoghi da utilizzare per gli eventi. E vogliamo dare un segno incisivo importante anche sulle tematiche lgbt, pensiamo al regolamento per le carriere alias al Comune. Vogliamo rispondere ai bisogni del territorio”.

Enzo Caruso

“Da insegnante sono abituato a vedere risultati a lunga scadenza. Le mie deleghe turismo e cultura avranno risultati nel tempo, ma abbiamo iniziato a rendere la città accogliente, con un punto di prima accoglienza per i croceristi frutto di un lavoro di squadra. Abbiamo presentato dei dati che sono confortanti, che porteranno gli imprenditori a investire in strutture alberghiere. E ancora il portale VisitMe, che diventa fondamentale, perché insieme ai tour a piedi diamo informazioni ai turisti su come muoversi. Abbiamo sempre più clic su Google Maps nei luoghi simbolo, come Cristo Re. E poi gli investimenti su Antonello da Messina, con un museo multimediale per cui abbiamo già ricevuto la prima tranche di finanziamento. Ricordiamoci che nel 2023 abbiamo ideato il primo meeting del turismo con operatori internazionali che hanno portato con loro quelle esperienze che solo qui si possono fare. Infine i forti: Gonzaga e Ogliastri saranno resi fruibili alla città, è l’inizio del cammino”.

Roberto Cicala

“Quattro punti salienti. Dopo 30 anni, a gennaio 2025 consegneremo il nuovo palagiustizia, con un’attività congiunta con la Patrimonio e l’assessore Mondello. Il secondo punto: il 28 dicembre lanceremo la piattaforma il cassetto del contribuente, dove ognuno vedrà la situazione in tempo reale riguardo Imu, Tari e altro. Sul contenzioso abbiamo lavorato per il piano di riequilibrio, con oltre 12 milioni e mezzo riconosciuti e più di 400 delibere di debiti fuori bilancio. Tributi ed evasione: scommettiamo sul far pagare tutti per pagare tutti meno, nel 2024 vedremo i frutti”.

Pietro Currò

“La mia è la delega fortunata perché gode del lavoro che da anni era partita con l’ex sindaco De Luca. Poi, con l’amministrazione Basile, sono subentrato a colleghi che hanno fatto bene. Oggi Messina ha scuole di qualità, con dirigenti e docenti di qualità, guidata da un provveditore di qualità. Grande merito ai due sindaci, ma anche alle partecipate, ai miei colleghi assessori. La scuola è frutto di una partecipazione corale che vede la sintesi nel sindaco Basile. Oggi posso dire che la scuola messinese è all’avanguardia”.

Massimo Finocchiaro

“Se possiamo godere di tanti eventi è perché c’è una squadra che lavora bene. Inizio dalle politiche sportive. Si è tanto discusso degli impianti, ma ricordo che già il mio predecessore veniva da due anni di Covid. Abbiamo il Celeste che è già area canteriabile e a marzo inizieranno i lavori che dureranno 18 mesi. Poi abbiamo avuto la possibilità di accedere al Pala Mili, dove realizzeremo diversi lavori. Ma l’orgoglio massimo è il Pala Rescifina, dove c’è stato anche Ligabue grazie al ritorno dell’agibilità dopo dieci anni. Poi abbiamo avuto campionati mondiali e italiani, dal beach volley e dalla pesca fino ai tornei paralimpici. E parliamo dei grandi eventi? C’è stato Rds in centro a Torre Faro con la sua radio. La scommessa è stata l’area dell’ex Seaflight inaugurata con l’Rds Summer fest. Ricordiamoci che c’è stata anche la puntata di MasterChef, a giorni su Sky. Ma c’è stato pure il calciomercato sky, eventi di moda, abbiamo coinvolto tutte le associazioni imprenditoriali e gli ordini professionali. Importante soprattutto l’attività delle partecipate. Siamo una squadra”.

Massimo Minutoli

“Io mi concentro sulla Protezione Civile, con il centro polifunzionale di Santa Lucia che sarà inaugurato a breve, che sia entro il 31 o ai primi di gennaio. Abbiamo portato in giunta il piano comunale di emergenza dopo tanti anni, mai concretizzato. Abbiamo completato il campo base al Palarescifina. Poi i beni e i servizi, abbiamo concluso lavori nell’area di Giampilieri in luoghi rimasti chiusi dal 2009. Abbiamo rispettato ancora il calendario della democrazia partecipata. Poi grazie ai fondi di bilancio abbiamo sostituito i giochi ed elementi di arredo urbano in varie ville. Abbiamo previsto anche una nuova fornitura di panchine per piazza del Popolo, aggiudicato i lavori per la piazzetta di San Nicola a Bordonaro, completato l’allestimento dei giochi inclusivi in tre parchi. Poi i cimiteri: amplieremo Granatari, siamo già pronti. Interverremo anche sugli altri. Al Gran Camposanto ci siamo concentrati sul Cenobio. Ma c’è tanto altro, c’è il quotidiano, e c’è tanto da fare”.

Amam

Poi tocca alle partecipate. Parte Loredana Bonasera, presidente di Amam: “È stato un anno pieno di sfide e attività. Abbiamo portato avanti sei progetti con i fondi Fsc, tra cui il revamping del depuratore di Mili dove i lavori sono quasi terminati. Ma anche il serbatoio Montesanto, i lavori a Fiumefreddo con i distacchi programmati, la ricerca idrica coi nuovi pozzi, gli interventi sulla Santissima. Abbiamo consegnato i lavori per la sostituzione della terziaria, circa 150 km di condotta da Gazzi all’Annunziata. Ci sono anche altri 6 progetti per la sostituzione delle condotte nei villaggi. Abbiamo anche ampliato la pianta organica. Poi ci sono i lavori sulle fontane e il nuovo servizio, da gennaio, per la manutenzione strade”.

Arisme

Dopo tocca ad Arisme, La Cava: “Dobbiamo distinguere l’operato dell’agenzia del risanamento, sia come agenzia Arisme sia come soggetto attuatore. Abbiamo raddoppiato gli immobili acquistati e abbiamo assegnato 157 case. Abbiamo operato in maniera silenziosa, assegnando gli alloggi ai soggetti fragili. Ma stiamo lavorando molto sui parchi urbani e la riqualificazione, e sull’emergenza abitativa insieme all’assessora Calafiore”.

Atm

Atm con il presidente Campagna: “Do soltanto un paio di numeri. Parto da MoveMe, che significa abbonati. Siamo a 30mila persone, a cui si aggiungono gli abbonamenti scolastici e universitari. In totale sono stati 51mila abbonamenti nel 2023. Era impensabile fino a poco tempo fa. Abbiamo messo in servizio 52 nuovi dipendenti, ne arriveranno altri 31, e abbiamo acquistato oltre 100 autobus, elettrici o ibridi. Abbiamo completato l’automazione dei parcheggi, abbiamo messo in campo up&go per pagare con la carta a bordo. Abbiamo ideato la sfida dello Stretto nella settimana della mobilità ma anche Panidea sulla tematica dell’idrogeno, tema che ci interessa molto”.

Messina Servizi

Messina Servizi con la presidente Interdonato: “Messina è sempre in crescita. Siamo tra le città che in questi anni hanno scalato le vette. Ieri, nel sentire citare la città, che ha guadagnato 10 punti nella differenziata, sono stata molto orgogliosa. Siamo prossimi al 60 per cento. Abbiamo avuto mensilità con punte molto alte. Procederemo a potenziare lo spazzamento e apriremo centri di raccolta automatizzati. Aumenteremo anche le attività di scerbatura e abbiamo massima attenzione al decoro urbano. Giornalmente vogliamo puntare al miglioramento delle attività coi nostri contratti”.

Messina Social City

Messina Social City con Valeria Asquini: “Il 2023 è stato molto intenso. Abbiamo raccolto molte sfide con entusiasmo e senso di responsabilità. Il nostro lavoro va verso un benessere di comunità. Abbiamo messo in campo servizi quotidiani di supporto e di trasporto, con oltre 1.200 persone di cui favoriamo lo spostamento. Ma penso a che alla rigenerazione urbana, con tanti luoghi trasformati in luoghi di socialità. Ci siamo dedicati tanto all’infanzia, con molti progetti”.

Patrimonio Spa

Patrimonio Spa con Cacace: “Mi ricollego subito a quanto detto all’assessore Cicala. Sul palagiustizia siamo stati solo l’ultimo tassello di un lavoro iniziato con l’amministrazione precedente e portato avanti con perseveranza dall’attuale. In tema di implementazione del Patrimonio, ieri si è chiusa la procedura d’acquisto per la caserma Sabato. Ci consentirà di realizzare 32 nuovi alloggi. Abbiamo dato incarico anche per la verifica e il censimento degli immobili, entro metà marzo completeremo tutti e i 1.300 alloggi”.