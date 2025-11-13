 Basile: “Il Ponte potrà diventare veicolo di nuovi investimenti”

Basile: “Il Ponte potrà diventare veicolo di nuovi investimenti”

Redazione

giovedì 13 Novembre 2025 - 12:31

Il sindaco di Messina l’ha detto all’Assemblea nazionale Anci, a Bologna

“Il ponte sullo Stretto è una priorità per il governo, un’infrastruttura importante, ma deve confrontarsi con il territorio. Siamo pronti”. Così il sindaco di Messina, Federico Basile, all’Assemblea nazionale Anci, a Bologna, in alcuni passaggi riportati da Repubblica.

“In questo momento – ha spiegato – stiamo realizzando altre infrastrutture: abbiamo sbloccato investimenti regionali per 8 miliardi e ne devono arrivare altri 17 a livello nazionale. C’è un po’ una rivoluzione in corso, e siamo consapevoli che il futuro di Messina passa da qui”.

“A Messina c’è un ragionamento legato alle infrastrutture che non riguarda prettamente il ponte, che oggi entra un po’ a gamba tesa. In questi due anni l’accelerazione del governo su questa grande opera ha messo alla prova non solo la mia città, ma anche Reggio Calabria. Questo non è solo un tema italiano, ma anche europeo: le infrastrutture sui territori devono avere il respiro che meritano”.

“Il ponte ha aggiunto mette un po’ in bilico quello che stiamo costruendo. L’idea di città che stavamo portando avanti fino a due anni fa era senza ponte. È necessario chiedersi se serva prima il ponte o le infrastrutture che ancora mancano. Finora, e lo dico da cittadino, però quelle infrastrutture non sono state realizzate e probabilmente il ponte potrà diventare un veicolo di nuovi investimenti anche su altri progetti strategici”.

3 commenti

  1. hermann 13 Novembre 2025 13:18

    Il nulla mischiato con niente

    1
    0
    Rispondi
  2. Giovenale 13 Novembre 2025 13:31

    Effettivamente con i cantieri in tutta la città gli investimenti aumenteranno esponenzialmente e ancora di più il traffico cittadino e l’ invivibilità della città

    1
    0
    Rispondi
  3. nunme 13 Novembre 2025 14:24

    Io non capisco se il sindaco é pro o contro. Una bella dichiarazione forte e chiara senza nessun dubbio si potrebbe sentire????
    Limite mio probabilmente.

    1
    0
    Rispondi

