Basile: "Luminarie anche in viale San Martino sud, via dei Mille e corso Cavour" - Tempostretto

Il sindaco replica alle critiche

Non solo fino a via Santa Cecilia ma fino a Villa Dante. Le luminarie sul viale San Martino erano state installate sono fino a via Santa Cecilia e c’era chi parlava di un viale di serie A e uno di serie B.

“Pensavate che mi fossi dimenticato d’illuminare altri 3 luoghi principali di Messina?” – dice il sindaco Federico Basile.

“Con le festività che ci sono state purtroppo le ditte non hanno potuto ultimare gli ultimi lavori e infatti già da oggi hanno ricominciato a lavorare per ultimare le luminarie in via dei Mille, Corso Cavour e soprattutto dal Viale San Martino incrocio Santa Cecilia fino a Villa Dante”.