 Reggio. Allerta meteo: scuole chiuse in diversi comuni del Reggino

Dario Rondinella

lunedì 19 Gennaio 2026 - 08:38

Allerta meteo della Protezione Civile, stop alle attività didattiche per la giornata di oggi in numerosi comuni del Reggino

REGGIO CALABRIA – Dopo l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, per la giornata di oggi numerosi Comuni del territorio reggino hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici, in via precauzionale, al fine di tutelare la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico.

Il provvedimento riguarda diversi centri della provincia di Reggio Calabria, in particolare i Comuni di Melito Porto Salvo, Monasterace, Stilo, San Lorenzo, Bova Marina, Camini, Riace, Stignano, Placanica, Caulonia, Bivongi, Montebello Jonico, Gioia Tauro e Palmi.

