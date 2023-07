Basile solo 74° nella classifica dei sindaci, ma 1 messinese su 2 lo rivoterebbe - Tempostretto

Il sondaggio sul gradimento dei sindaci. De Luca nel 2021 era al 22° posto

MESSINA – Dall’exploit di Cateno De Luca, che nel 2020 – trascinato dalla popolarità conquistata durante la pandemia – si piazzò al 2° posto tra tutti i sindaci d’Italia, al 74° posto (su 87) dell’attuale primo cittadino Federico Basile. È l’esito dal “Governance Poll 2023”, il sondaggio commissionato all’Istituto Noto dal Sole24ore e che valuta l’operato dei presidenti di Regione e dei sindaci dei capoluoghi di provincia. Dalla classifica 2023 sono stati esclusi i Comuni dove si è votato quest’anno e, per lo stesso motivo, nell’elenco del 2022 non figurava il sindaco di Messina, Federico Basile, eletto a giugno. Dopo il secondo posto del 2020, Cateno De Luca perse diverse posizioni in classifica l’anno seguente, conquistando però un onorevole 22° posto.

Il gradimento di Federico Basile

L’esordio nella classifica del Sole24ore dell’attuale sindaco di Messina non è certo indimenticabile, ma c’è un segnale positivo che può farlo sorridere. La domanda posta da Noto Sondaggi è stata la seguente: “Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del sindaco. Se domani ci fossero le elezioni comunali, le voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?”. L’indice di gradimento di Basile è risultato dal 49,5%. Ad oggi dunque quasi un messinese su due voterebbe per la sua rielezione, con una crescita di 4 punti rispetto al 45,5% ottenuto alle elezioni amministrative di giugno 2022.

Se si guarda il quadro complessivo, invece, il risultato come dicevamo non è lusinghiero. Basile è l’ultimo sindaco siciliano della lista: meglio di lui hanno fatto i sindaci di Enna (Maurizio Di Pietro, 37°), Agrigento (Francesco Micciché, 47°), Palermo (Roberto Lagalla, 54°) e Caltanissetta (Roberto Gambino, 62°). Il sindaco più amato d’Italia è invece quello di Milano, Giuseppe Sala, con un gradimento del 65%. Sul podio anche Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno (64,5%) e Antonio De Caro, sindaco di Bari (66,3%).

