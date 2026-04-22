Basile ufficializza le prime tre liste al Consiglio comunale: tutti i nomi

Il candidato di Sud chiama Nord alla Galleria Vittorio Emanuele con le liste Basile Sindaco di Messina, Orgoglio messinese e Il Futuro è adesso. Ecco i candidati.
MESSINA – “Basile Sindaco di Messina”, “Orgoglio messinese” e “Il Futuro è adesso”. Sono queste le prime tre liste ufficializzate da Federico Basile nel pomeriggio di oggi in Galleria Vittorio Emanuele. Venerdì 24 aprile ci saranno sul palco i candidati di altre tre liste: “Sud chiama Nord”, “La politica del fare” e “Zancle”.
Basile: “Squadra di persone e non di numeri”
L’ex sindaco, prima di presentare i candidati, ha ricordato che “dal 24 al 29 aprile si depositano le liste ufficialmente. Oggi vogliamo presentare a tutta la città i candidati che sono a supporto di un progetto unico, quello legato a Federico Basile sindaco di Messina. È una squadra fatta di persone e non di numeri, fatta da gente che vuole che si continui a testa alta verso un visione importante e senza guardarsi indietro. Voglio ringraziare tutti per il calore e l’affetto che mi avete dimostrato fin qui”. Poi la carrellata di candidati: 32 a testa nelle liste “Basile sindaco” e “Orgoglio messinese”, 22 ne “Il Futuro è adesso”.
Il grazie del candidato sindaco: “Continuiamo insieme”
Basile, dopo le presentazioni, ha chiuso il pomeriggio ringraziando tutti: “Queste tre liste sono figlie di un unico progetto che non riguarda la singola persona ma il bene della collettività. L’amministrazione passa dalle azioni quotidiane di tutti noi, durante le giornate di ognuno di noi. Il risultato deve essere solo uno. Cioè migliorare le condizioni della nostra splendida città e gettare le basi per un futuro migliore che forse doveva arrivare prima ma che invece sta arrivando ora. Questa competizione elettorale ha un sapore diverso. Non è solo quello del riscatto ma è quello della consapevolezza di chi vuole portare avanti un progetto e addirittura rilanciarlo. Oggi sappiamo tutti che bisogna continuare questo cambiamento, che è per tutta la collettività”.
Le prime tre liste ufficializzate da Basile: tutti i nomi
Lista Basile Sindaco di Messina
Alleruzzo Giovambattista
Arcovito Gabriele
Bellinghieri Nicolò
Benedetto Francesco
Bernava Valerio
Boemi Antonio
Brancatelli Calogero
Cannavò Melania
Cantio Giuseppe
Capone Valentina
Carbone Mariana
De Caro Fedele
Falcone Loredana
Florio Noemi
Foti Diego
Gattellari Emanuela
Genitori Giovanna
Indaimo Diego
Ipsaro Passione Andrea
La Barbera Vito Gianluca
La Torre Michele
Maddocco Nicola
Maiuri Anna Maria
Majolino Gaetano
Mamone Giuseppina
Marino Giuliana
Pezzino Letteria
Previti Carmelo
Pulitanò Massimo
Rizzo Domenico
Venuti Pietro
Zuccalà Giovanni
Lista “Orgoglio Messinese”
Altieri Giuseppe
Bombaci Graziella
Bonfiglio Renato
Cambria Natale
Catrimi Lucia
Conti Taguali Cristian
Costa Francesco
Cristescu Monica Teodora
D’Angelo Rosita
De Francesco Manuel
Fanizzi Domenico
Feminò Antonino
Fiumanò Ivana
Germolè Domenico
Insolia Gaia
Laganà Davide
Lania Giovanna
Lo Giudice Gregorio
Lo Presti Concetta
Longobucco Emilio
Magnisi Stefano
Mammoliti Francesco
Missimi Giuseppe
Morabito Maurizio
Occhipinti Giovanni
Palermo Massimo
Palmeri Raquela
Robert Luca
Scilio Maria Francesca
Tripodi Cristiano
Zangla Orazio
Zuccarello Fernanda
Lista “Il Futuro è Adesso”
Amodeo Alessandra
Annetti Giovanni
Arena Marisa
Burrascano Saverio
Calzetta Salvatore
Cinturrino Tiziana
Costa Francesco
D’Arrigo Tommaso
Fabiano Mariarosa
Famà Fabio
Foti Angelo
Frassica Giovanni
Laganà Consolata
Lo Presti Antonino
Marino Santino
Masso Riccardo Domenico
Minissale Carmelo
Oteri Simona
Pagano Consuelo
Prestipino Carmelina
Radesi Emanuela
Stagnitta Placido