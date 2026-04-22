Basile ufficializza le prime tre liste al Consiglio comunale: tutti i nomi

Il candidato di Sud chiama Nord alla Galleria Vittorio Emanuele con le liste Basile Sindaco di Messina, Orgoglio messinese e Il Futuro è adesso. Ecco i candidati.

MESSINA – “Basile Sindaco di Messina”, “Orgoglio messinese” e “Il Futuro è adesso”. Sono queste le prime tre liste ufficializzate da Federico Basile nel pomeriggio di oggi in Galleria Vittorio Emanuele. Venerdì 24 aprile ci saranno sul palco i candidati di altre tre liste: “Sud chiama Nord”, “La politica del fare” e “Zancle”.

Basile: “Squadra di persone e non di numeri”

L’ex sindaco, prima di presentare i candidati, ha ricordato che “dal 24 al 29 aprile si depositano le liste ufficialmente. Oggi vogliamo presentare a tutta la città i candidati che sono a supporto di un progetto unico, quello legato a Federico Basile sindaco di Messina. È una squadra fatta di persone e non di numeri, fatta da gente che vuole che si continui a testa alta verso un visione importante e senza guardarsi indietro. Voglio ringraziare tutti per il calore e l’affetto che mi avete dimostrato fin qui”. Poi la carrellata di candidati: 32 a testa nelle liste “Basile sindaco” e “Orgoglio messinese”, 22 ne “Il Futuro è adesso”.

Il grazie del candidato sindaco: “Continuiamo insieme”

Basile, dopo le presentazioni, ha chiuso il pomeriggio ringraziando tutti: “Queste tre liste sono figlie di un unico progetto che non riguarda la singola persona ma il bene della collettività. L’amministrazione passa dalle azioni quotidiane di tutti noi, durante le giornate di ognuno di noi. Il risultato deve essere solo uno. Cioè migliorare le condizioni della nostra splendida città e gettare le basi per un futuro migliore che forse doveva arrivare prima ma che invece sta arrivando ora. Questa competizione elettorale ha un sapore diverso. Non è solo quello del riscatto ma è quello della consapevolezza di chi vuole portare avanti un progetto e addirittura rilanciarlo. Oggi sappiamo tutti che bisogna continuare questo cambiamento, che è per tutta la collettività”.

Le prime tre liste ufficializzate da Basile: tutti i nomi

​Lista Basile Sindaco di Messina

​Alleruzzo Giovambattista

Arcovito Gabriele

Bellinghieri Nicolò

Benedetto Francesco

Bernava Valerio

Boemi Antonio

Brancatelli Calogero

Cannavò Melania

Cantio Giuseppe

Capone Valentina

Carbone Mariana

De Caro Fedele

Falcone Loredana

Florio Noemi

Foti Diego

Gattellari Emanuela

Genitori Giovanna

Indaimo Diego

Ipsaro Passione Andrea

La Barbera Vito Gianluca

La Torre Michele

Maddocco Nicola

Maiuri Anna Maria

Majolino Gaetano

Mamone Giuseppina

Marino Giuliana

Pezzino Letteria

Previti Carmelo

Pulitanò Massimo

Rizzo Domenico

Venuti Pietro

Zuccalà Giovanni

​Lista “Orgoglio Messinese”

​Altieri Giuseppe

Bombaci Graziella

Bonfiglio Renato

Cambria Natale

Catrimi Lucia

Conti Taguali Cristian

Costa Francesco

Cristescu Monica Teodora

D’Angelo Rosita

De Francesco Manuel

Fanizzi Domenico

Feminò Antonino

Fiumanò Ivana

Germolè Domenico

Insolia Gaia

Laganà Davide

Lania Giovanna

Lo Giudice Gregorio

Lo Presti Concetta

Longobucco Emilio

Magnisi Stefano

Mammoliti Francesco

Missimi Giuseppe

Morabito Maurizio

Occhipinti Giovanni

Palermo Massimo

Palmeri Raquela

Robert Luca

Scilio Maria Francesca

Tripodi Cristiano

Zangla Orazio

Zuccarello Fernanda

​Lista “Il Futuro è Adesso”

​Amodeo Alessandra

Annetti Giovanni

Arena Marisa

Burrascano Saverio

Calzetta Salvatore

Cinturrino Tiziana

Costa Francesco

D’Arrigo Tommaso

Fabiano Mariarosa

Famà Fabio

Foti Angelo

Frassica Giovanni

Laganà Consolata

Lo Presti Antonino

Marino Santino

Masso Riccardo Domenico

Minissale Carmelo

Oteri Simona

Pagano Consuelo

Prestipino Carmelina

Radesi Emanuela

Stagnitta Placido