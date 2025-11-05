Basket, a Messina/Catania il titolo nel terzo trofeo delle province

A Patti la squadra composta delle cestite Under14 di Messina/Catania ha superato in finale Agrigento/Caltanissetta/Enna e in semifinale Palermo/Trapani

Al PalaSerranò di Patti (Messina) sono scese in campo le quattro selezioni interprovinciali femminili che hanno dato vita alla terza edizione del Trofeo delle Province, dedicato alle cestiste Under-14 nate nel 2012. Si è confermata campionessa la squadra di Messina/Catania, che ha eliminato in semifinale Palermo/Trapani (67-25) e poi in finale Agrigento/Caltanissetta/Enna (66-46). Ragusa/Siracusa, eliminata in semifinale dalle ragazze della Sicilia centrale (61-51), hanno chiuso quarte dopo la finalina contro la Sicilia occidentale (55-42).

È stata una manifestazione molto partecipata e con un riscontro positivo delle ragazze e delle società. Si dà così continuità all’attività svolta con le 2009, 2010 e 2011 nelle edizioni precedenti, e con il Centro Tecnico Federale femminile e l’Academy per le 2012.

«Per noi è un momento molto importante – afferma la referente tecnica territoriale Mara Buzzanca –, sia per capire l’evoluzione del lavoro che si fa all’interno delle società, sia perché rappresenta un momento di aggregazione, di gioia e di svago per le ragazze. La prima cosa che ho detto loro stamattina, quando ci siamo riuniti, è stata: “Prima di tutto divertitevi, poi viene tutto il resto.” E direi che è stato così. Avere tante allenatrici era un’idea mia, poi condivisa da tutti, perché volevamo valorizzarle. A breve organizzeremo un’altra manifestazione con le migliori atlete del 2012: faremo una selezione e pensiamo di farle giocare contro la selezione maschile, quella del 2013. Sarà un bellissimo evento per la Sicilia e potrà essere il punto di partenza per nuove idee».

«I numeri sono cresciuti, e non solo tra le ragazze – afferma l’allenatore del Ctff, Salvatore Di Bianca –. Ne approfittiamo per ringraziare anche lo staff, che è molto più numeroso: abbiamo deciso di avere referenti in tutte le province, così da poter osservare il territorio in modo capillare. Pensiamo che sia giusto fare quantità — e ci siamo riusciti — ma vogliamo continuare. E soprattutto vogliamo coinvolgere tutti, renderli partecipi di questa programmazione che per noi è fondamentale. La parola chiave è “condivisione”: ci sentiamo, programmiamo insieme, e questo è secondo noi il modo più giusto di procedere».

«Stiamo cercando di fare un lavoro un po’ più capillare – spiega la presidente FIP Sicilia Cristina Correnti –: le ragazze partecipano, abbiamo organizzato raduni importanti e uno staff regionale dislocato sul territorio, non solo a livello provinciale, proprio per cercare di attenzionare e incrementare la base. È un lavoro difficile, come lo è in tutta Italia, ma speriamo di poter portare un po’ di entusiasmo in un movimento che ha bisogno di nuove idee, entusiasmo e tanta passione. L’idea è quella di portare qualcosa di nuovo, per stimolare la crescita in una regione come la nostra, dove le distanze rendono tutto più complicato. È nata così l’idea di organizzare un torneo in cui le ragazze possano confrontarsi con i ragazzi di un anno più piccoli. Serve a dare loro un ritmo diverso, un confronto utile alla crescita. Stiamo cercando di mettere insieme idee concrete per offrire a queste ragazze nuove esperienze, per seguirle passo passo e farle sentire parte di un percorso. È un gruppo interessante, con potenzialità, che può diventare competitivo. Ma deve essere accompagnato non solo dal punto di vista tecnico, anche con attenzione e sostegno da parte del Comitato».

Palermo/Trapani – Messina/Catania 25–67

Parziali: 9-22, 17-41 (8-19), 25-51 (8-10), 25-67 (0-16).

Semifinale – PalaSerranò di Patti, 2 novembre, 9:30

Agrigento/Caltanissetta/Enna – Ragusa/Siracusa 61–51

Parziali: 15-12, 31-24 (16-12); 52-39 (21-15), 61-51 (9-12).

Semifinale – PalaSerranò di Patti, 2 novembre, 11:30

Palermo/Trapani – Ragusa/Siracusa 55–42 (video)

Parziali: 29-9, 36-19 (7-10); 45-31 (9-12), 55-42 (10-11).

Finale 3º/4º posto – PalaSerranò di Patti, 2 novembre, 14:30

Palermo/Trapani: Bellomo 4, Costantino 2, Brocato 2, Maddalena 4, Palmeri, Novara 19, Ciacio F. 8, Balistreri, Ciacio A. 2, Tarantino 4, Mattese 8, Rodosti 2. All. Impastato. Vice: Governale.

Ragusa/Siracusa: Gulletta 5, Naoua 1, Maisano 8, Franzò 2, Iacono 8, Rossitto, Ricupero, Medici 2, Urrata 2, Morana, Blandino 2, Esposito 12. All. Baglieri. Vice: Agosta.

Arbitri: Naccari e Guglielmo.

Messina/Catania – Agrigento/Caltanissetta/Enna 66–46 (video)

Parziali: 21-12, 38-24 (17-12); 52-34 (14-10), 66-46 (14-12).

Finale – PalaSerranò di Patti, 2 novembre, 16:00

Messina/Catania: Caruso 6, Alessi 4, Sutera 4, Florio, Calareso, D’Angelo 11, Cirino 2, Paladina, Parisi L. 2, Carbonaro 8, Parisi M. 19, Bellino 10. All. Licciardello. Vice: Venticinque.

Agrigento/Caltanissetta/Enna: Adamo 2, Fauci 3, Barbera, Lena 5, Segreto, Fecarotto, Sanfilippo, Teixeira 16, Capizzi 1, Allegro 6, La Bua 13, Paccolino. All. Faraci. Vice: La Bua e Barravecchia.

Arbitri: Naccari e Sahin.