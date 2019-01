Costa d’Orlando Basket ospite della Polisportiva Raccuja.

La Costa d’Orlando ha svolto una sessione di allenamento nella palestra raccuiese, accolta da un numeroso e curioso pubblico riunitosi per visionare i biancorossi. Un modo per rilanciare lo sport nel centro montano grazie soprattutto all’utilizzo di una palestra con spazio polivalente esterno. La società biancorossa tirrenica ha così accolto l'invito del sindaco di Raccuja, Francesca Salpietro.

Una iniziativa destinata a ripetersi nel futuro e che ha visto protagonista qualche ragazzo del luogo sceso in campo tra l'entusiamo generale. Domenica per la società tirrenica vi è in programma il match contro Battiglia. Sulla carta compito facile per i baincorossi che in casa sfideranno l'ultima forza del torneo.