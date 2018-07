Joseph Mobio è il nuovo acquisto dell'Orlandina Basket

Nuovo acquisto in casa Orlandina. Dopo aver ufficializzato Marco Sodini come nuovo capo allenatore, la società cestistica tirrenica ufficializza l'arrivo di Joseph Mobio. Si tratta di un' ala forte proveniente dal Perugia, compagine impegnata nel campionato di serie B con cui ha totalizzato 0.3 punti e 7 rimbalzi di media.

Nato a Tivoli da genitori ivoriani, è un classe '98, con doti fisiche fuori dal comune e con un buon margine di crescita. E' cresciuto nelle giovanili della Leonessa Brescia con cui ha raccolto i primi minuti in Serie A2 nella vittoriosa stagione 2015/2016 che porterà la Leonessa in Serie A. Alla fine della stagione Joseph è andato in prestito alla Stella Azzurra Roma dove è protagonista sia in Under 20, con 20 punti nella finale Interzona vinta contro Cantù, che nella serie play-out di serie B contro la Vis Nova grazie ai 13 punti nella decisiva Gara-3 vinta dalla sua squadra. La sua crescita gli vale un posto in quintetto a Perugia, dove Mobio gioca 31 partite chiudendo col 54.6% da due e 35.7% dalla lunga distanza.

"La complementarità con Donda – dichiara il Team Manager Peppe Sindoni – ci fa pensare di aver messo assieme una buona coppia di giovani a coprire le spalle dei due titolari, che ci garantiranno esperienza e leadership".