Nello staff dell'Orlandina Basket conferme e nuovi arrivi

Novità e riconferme nello staff societario dell'Orlandina Basket che continua ad organizzarsi in vista della nuova stagione agonistica. Riconfermato in toto lo staff medico mentre novità arrivano dal settore che riguarda la preparazione atletica.

Nello staff tecnico, coì come si legge nel comunicato diramato dalla società tirrenica, riconferme per David Sussi e Matteo Angori, in qualitá di assistenti allenatori di coach Marco Sodini. Sussi, giunto alla settima stagione a Capo d’Orlando, è da considerarsi un vero e proprio Orlandino ad honorem. Amato e benvoluto dalla piazza, è pronto come sempre a mettere la sua esperienza in campo al servizio della squadra.



Per Angori invece, si tratta del secondo anno con l’Orlandina Basket. Il giovane coach bolognese manterrá l’incarico di assistant coach della prima squadra e quello di allenatore della Nuova Agatirno in Serie C Silver. Angori sarà inoltre il nuovo responsabile del settore giovanile .



Volto nuovo per quanto riguarda il ruolo di preparatore atletico, che sarà affidato a Tommaso Rizzacasa. Livornese, classe 1988, nel passato preparatore di Don Bosco Livorno e nell’ultima stagione del Basket Le Mura Lucca, in Serie A1 femminile.



Riconfermato lo staff medico. Nel ruolo di Medico Sociale, il club anora una volta si avvarrà ancora della grande competenza in medicina dello Sport del dottore Francesco Petralito. Biagio Di Giorgio invece continuerà a svolgere l’attività di fisioterapista, coadiuvato dal professore Abele Ferrarini e da Francesco Vitale, titolare del “Kinetic Center” di Milazzo, centro specializzato in fisiokinesiterapia e fisioterapia riabilitativa.



La società inoltre si avvarrà delle prestazioni della dottoressa Francesca Russo, radiologa e titolare del poliambulatorio “La Madonnina” e dei servizi specialistici del Poliambulatorio “Staf”.



Per quanto concerne la stagione agonistica invece, la Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato ufficialmente nella giornata di ieri la composizione dei gironi Est ed Ovest del campionato di Serie A2.



L’Orlandina Basket è stata inserita nel Girone Ovest, assieme alle altre due siciliane Agrigento e Trapani. La Regular Season prenderà il via il 7 ottobre e terminerà il 20 aprile, al termine le prime classificate dei due gironi saranno ammesse al Campionato di Serie A 2019-2020, mentre le squadre classificate dal secondo al nono posto si giocheranno la terza promozione in Serie A nei playoff. L’ultima di ogni girone andrà direttamente in Serie B, saranno retrocesse anche le perdenti del primo turno playout e la perdente del secondo turno tra le vincenti del primo turno.