Basket, PalaRitiro e PalaRescifina omologati per i tornei federali

Sono 21 in tutta la Sicilia, 5 in provincia di Messina e 2 in città. Si attende l'omologazione per PalaTracuzzi, Cittadella e PalaMili

MESSINA – Gli organi federali del basket hanno stilato una lista delle strutture siciliane pronte, omologate e già autorizzate, a disputare i tornei federali. Su poco meno di duecento impianti in tutta la Sicilia 21 sono già omologati, mentre 154 restano in attesa. In provincia di Messina sono cinque: Infodrive Arena di Capo D’Orlando, PalaMilone di Milazzo, PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto. A questi si aggiungono i due cittadini PalaRitiro di Giostra, casa del Castanea che lo ha in gestione, e PalaRescifina di contrada San Filippo che però sportivamente è principalmente la casa dell’Akademia Sant’Anna società di pallavolo che milita in Serie A2 femminile.

Al momento restano un po’ fuori a sorpresa il PalaTracuzzi di via Rocca Guelfonia, rinnovato e che sarà casa della Basket School Messina nella prossima stagione di Serie B Interregionale, in attesa di omologazione. Richiesta per ospitare la B Interregionale è arrivata anche dalle strutture universitarie, PalaNebiolo e Palasport della Cittadella, per lo storico PalaMili e in lista di omologazione, senza indicata la categoria, c’è anche il PalaRussello di Gravitelli.

Soddisfazione del Castanea per il PalaRitiro

Così il Castanea alla notizia dell’omologazione del proprio impianto: «Questa notizia rappresenta per noi motivo di orgoglio e dimostra che i sacrifici ed i tanti interventi effettuati in palestra hanno portato ad un risultato fortemente voluto. La visione/missione sposata con tanto coraggio anni fa, oggi mostra i suoi frutti più belli. Si ringrazia oltre alle istituzioni comunali il presidente regionale Fip Maria Cristina Correnti per questo traguardo che riteniamo una vittoria di tutto il movimento sportivo. Il Castanea Basket Messina inoltre comunica ufficialmente che la prima squadra di Serie C Unica tornerà a giocare in casa propria, nella nostra “Tana delle Furie”, la Palestra Comunale di Ritiro».

L’impianto oltre che per il basket è sfruttato per tante altre attività sportive ospitando altri sport quali Danza, Pattinaggio, Arti marziali, Football, Hockey, Volley, senza dimenticare il baskin. La Palestra di Ritiro, inoltre, viene gratuitamente concessa a parrocchie e scuole, e rappresenta pertanto un impianto che sta diventando fondamentale per il territorio e per la comunità che lo circonda.