Basket School Messina, Aaron Lomele è il secondo volto nuovo dal mercato

Gli scolari annunciano l'arrivo del play-guardia classe 2004, lo scorso anno ha giocato in B Interregionale a Pavia

La Messina Basket School ufficializza l’ingaggio di Aaron Lomele, play-guardia classe 2004, secondo nuovo innesto del roster giallorosso dopo l’arrivo di Bakir Samardzic. Reduce dall’esperienza in Serie B Interregionale con la Pallacanestro Pavia 1933, Lomele approda a Messina per mettere a disposizione della squadra di coach Pippo Sidoti talento, dinamismo e una già significativa esperienza maturata nei campionati nazionali.

Il passato sportivo di Aaron Lomele

Originario di Cordenons, cresce cestisticamente nella 3S Cordenons, società della sua città, dove ha disputato i campionati Under 15 e Under 16 Eccellenza nella stagione 2018/19, chiudendo con una media complessiva di 17,2 punti a partita. Il percorso di crescita prosegue con la Junior Casale e successivamente con il Monferrato Basket, esperienze che gli consentono di confrontarsi con i campionati Under 16 Eccellenza, Under 18 Nazionale e Under 18 Eccellenza. Proprio con il Monferrato arriva anche l’esordio in Serie A2 nella stagione 2020/21, impreziosito dal primo punto realizzato tra i professionisti a soli 16 anni.

Le prime stagioni da protagonista arrivano con il CB Team Casale, con cui chiude il campionato Under 19 Eccellenza con 15,9 punti di media e quello di Serie D a quota 14,9. Nel 22/23 compie il salto in Serie B con il Langhe Roero, facendo registrare 4,8 punti di media, prima dell’esperienza in Serie C con Biella, conclusa con 246 punti complessivi e una media di 9,8 punti a partita. Nell’ultima stagione indossa la maglia della Pallacanestro Pavia 1933 nel campionato di Serie B Interregionale, totalizzando 194 punti in 35 presenze, con una media di 5,5 punti e un massimo stagionale di 19.