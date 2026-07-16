 Comune e Città metropolitana, Cisl Fp all'attacco: "Perché premi ai vertici e non ai lavoratori?"

Comune e Città metropolitana, Cisl Fp all’attacco: “Perché premi ai vertici e non ai lavoratori?”

Giuseppe Fontana

Comune e Città metropolitana, Cisl Fp all’attacco: “Perché premi ai vertici e non ai lavoratori?”

giovedì 16 Luglio 2026 - 18:15

Giovanna Bicchieri: "Devono fare un passo indietro". E cita la mancata progressione verticale prevista nel 2026

MESSINA – Dopo la protesta di ieri, anche oggi decine di dipendenti del Comune si sono riuniti nel Salone delle Bandiera, stavolta sotto le bandiere della Cisl FP. Con loro anche il personale della Città metropolitana. Ma perché? A spiegarlo è la segretaria del sindacato Giovanna Bicchieri.

Bicchieri ha prima fatto riferimento “al primo passaggio dal giudice del lavoro di ieri. È stato importante. Ha chiesto ulteriori note alle organizzazioni sindacali e al Comune di Messina. Il contraddittorio è giusto”. E poi si è concentrata sulla Città metropolitana: “Con grande tristezza e rammarico diciamo che sia il Comune sia la Città metropolitana hanno in comune la gestione del direttore generale e del segretario. In questo periodo storico sembra che abbia una vocazione alla rottura con le associazioni sindacali. Il nostro stile è quello di parlare e intrattenere le corrette interlocuzioni. Ma dovranno fare un passo indietro”.

“Il nostro non è un attacco politico – ha concluso -. Il sindaco deve assumersi le responsabilità di alcune situazioni. Per il 2026 era prevista la progressione verticale di numerosi lavoratori. Si è avviato l’iter e poi è stato sospeso, nonostante i 7 milioni di euro stanziati per le cessazioni del personale. Non capiamo perché da una parte ci siano premialità per i vertici e dall’altra non ci siano riconoscimenti per i lavoratori”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Gli incidenti stradali a Messina: i troppi morti di una guerra non dichiarata
Screen Talk, l’Odissea di Nolan al The Screen Cinemas di Messina
Razzismo in un locale a Messina? I titolari smentiscono: “Diffamazione via social”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED