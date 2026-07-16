 Messina. Traghetto urta la banchina, ci sono feriti

Messina. Traghetto urta la banchina, ci sono feriti

Alessandra Serio

Messina. Traghetto urta la banchina, ci sono feriti

giovedì 16 Luglio 2026 - 19:10

Ambulanze e Polizia alla rada San Francesco, in corso le verifiche. Cosa sappiamo

E’ ancora da chiarire esattamente cos’è accaduto oggi pomeriggio alla rada San Francesco dove il traghetto “Pietro Mondello” della Caronte & Tourist ha urtato contro la banchina. La bidirezionale proveniva da Villa San Giovanni. Durante la fase di attracco qualcosa non ha funzionato ed è avvenuto l’impatto col molo, avvertito dagli abitanti della zona. Dai primi accertamenti, ancora non confermati, pare che i motori della nave si siano spenti improvvisamente durante la manovra.

Incidente in rada, cosa sappiamo

L’urto ha sbalzato a terra diverse delle persone a bordo del traghetto che erano ancora fuori dalle auto. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze del 118 ed una pattuglia della Polizia per riportare la calma e verificare danni e feriti. Al momento pare che si siano almeno sei feriti. Il traghetto è rimasto fermo per circa un’ora per consentire le operazioni di soccorso.

(foto d’archivio)

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