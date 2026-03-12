Basket School Messina alla “Enzo Drago” per inaugurare un nuovo campo

I tesserati della formazione di Basket cittadina presenti venerdì al taglio del nastro del campo polivalente del plesso "Principe di Piemonte"

MESSINA – Una mattinata all’insegna dello sport, dell’educazione e della condivisione quella che venerdì 13 marzo vedrà protagonista la EcoJump Messina Basket School insieme all’Istituto Comprensivo “Enzo Drago”. L’occasione sarà l’inaugurazione del nuovo campo polivalente del plesso “Principe di Piemonte”, un momento di festa pensato per coinvolgere studenti, docenti e comunità scolastica in un percorso che mette al centro i valori dello sport.

La giornata prenderà il via alle 8:30 con l’arrivo della delegazione della Messina Basket School all’Istituto “Enzo Drago”, accompagnata dalla mascotte Nino il Delfino. I giocatori e lo staff dirigenziale incontreranno gli alunni dei diversi ordini scolastici, visitando gli spazi dell’istituto e condividendo momenti di entusiasmo, sorrisi e fotografie con i più piccoli, in un clima di grande partecipazione.

L’inaugurazione del campo “Principe di Piemonte”

Successivamente la manifestazione si sposterà al plesso “Principe di Piemonte”, dove entrerà nel vivo l’iniziativa “Sport e Valori”. Qui, alle 10,15, gli studenti avranno l’opportunità di incontrare da vicino i giocatori della EcoJump Messina Basket School durante un momento di confronto dedicato in particolare agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado. Un’occasione per parlare di sport, impegno, spirito di squadra e del percorso che porta a crescere non solo come atleti, ma anche come persone.

Il momento centrale della mattinata sarà rappresentato dal taglio del nastro inaugurale del nuovo campo polivalente, uno spazio destinato a diventare punto di riferimento per l’attività motoria e sportiva degli studenti. Il campetto rappresenta infatti un investimento importante per la crescita dei ragazzi, un luogo in cui poter sviluppare competenze motorie, ma anche valori fondamentali come il rispetto delle regole, la collaborazione e l’inclusione.

I giocatori della Basket School giocheranno con gli studenti

La festa proseguirà poi all’aperto con attività ludico-sportive e percorsi motori che vedranno protagonisti gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e quelli delle classi prime della scuola secondaria. Insieme ai giocatori della EcoJump Messina Basket School, i ragazzi potranno vivere direttamente il campo, trasformando la mattinata in un momento di gioco, movimento e condivisione.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nel percorso che la Messina Basket School porta avanti da anni nel rapporto con il mondo della scuola, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento educativo e sociale, capace di trasmettere ai più giovani valori positivi e duraturi. Una giornata speciale che celebra lo sport come linguaggio universale di crescita, partecipazione e comunità.