Femminicidio a Messina. Una vicina di casa: “Mi sento in colpa, avrei potuto fare qualcosa”

Abita nello stesso stabile di Daniela Zinnanti e non riesce a trattenere le lacrime. “Sentivamo spesso gridare”

MESSINA – È un cortile silenzioso quello di via Lombardia stamattina. Pochi mazzi di fiori sono stati adagiati sotto la finestra di Daniela Zinnanti, vittima di femminicidio a Messina.

Una vicina di casa esce dal portone accanto e non riesce a trattenere le lacrime pensando all’uccisione della 50enne. “Mi sento in colpa, se avessi saputo avrei potuto fare qualcosa”, dice commossa. “Sentivamo spesso gridare ma non pensavamo ad una cosa del genere”, aggiunge. “Vi chiedo di fare qualcosa voi giornalisti, perché non è possibile. Non so cosa dire se non che mi dispiace tanto e mi sento in colpa”.

