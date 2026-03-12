 Femminicidio a Messina. Una vicina di casa: “Mi sento in colpa, avrei potuto fare qualcosa”

Femminicidio a Messina. Una vicina di casa: “Mi sento in colpa, avrei potuto fare qualcosa”

Silvia De Domenico

Femminicidio a Messina. Una vicina di casa: “Mi sento in colpa, avrei potuto fare qualcosa”

giovedì 12 Marzo 2026 - 11:00

Abita nello stesso stabile di Daniela Zinnanti e non riesce a trattenere le lacrime. “Sentivamo spesso gridare”

MESSINA – È un cortile silenzioso quello di via Lombardia stamattina. Pochi mazzi di fiori sono stati adagiati sotto la finestra di Daniela Zinnanti, vittima di femminicidio a Messina.

Una vicina di casa esce dal portone accanto e non riesce a trattenere le lacrime pensando all’uccisione della 50enne. “Mi sento in colpa, se avessi saputo avrei potuto fare qualcosa”, dice commossa. “Sentivamo spesso gridare ma non pensavamo ad una cosa del genere”, aggiunge. “Vi chiedo di fare qualcosa voi giornalisti, perché non è possibile. Non so cosa dire se non che mi dispiace tanto e mi sento in colpa”.

femminicidio in via lombardia
femminicidio in via lombardia
femminicidio in via lombardia
femminicidio in via lombardia
femminicidio in via lombardia
femminicidio in via lombardia
femminicidio in via lombardia
femminicidio in via lombardia
femminicidio in via lombardia
femminicidio in via lombardia
femminicidio in via lombardia

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
Tra scandali e indagini la politica siciliana affonda, serve l’alternativa
Russo: “La mia candidatura nasce a Messina, nessuna imposizione a Palermo” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED