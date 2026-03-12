Messina. Incidente sul viale della Libertà, moto a terra

Forse una manovra azzardata la causa. Nessun ferito grave, coinvolti tre mezzi

Messina – Due auto e uno scooter coinvolti nell’incidente avvenuto sul viale della Libertà, all’altezza della Fiera. Ad avere la peggio il giovane in sella al due ruote, finito a terra. Per fortuna per lui si tratta di ferire soltanto lievi.

Il ragazzo è stato soccorso sul posto e si valuterà l’eventuale approfondimento delle sue condizioni in ospedale. Intanto sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, ai comandi di Giovanni Giardina, per la ricostruzione della dinamica e per ridimensionare l’impatto dell’incidente sulla congestionata arteria cittadina.

Forse per una manovra azzardata di uno dei conducenti delle due auto, l’utilitaria ha sterzato improvvisamente, collidendo con la moto che viaggiava nella stessa direzione, schiantatasi sull’asfalto.