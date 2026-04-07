Basket School Messina altro derby, mercoledì si gioca in casa di Milazzo

Il general manager Bruno Donia presentando la sfida dice: "Arriviamo carichi, la vittoria ci porterebbe ad un passo dai playoff"

MESSINA – Turno infrasettimanale post-pasquale con riflettori puntati sul derby tra Svincolati Milazzo ed EcoJump Messina Basket School, snodo cruciale della stagione giallorossa. La squadra di coach Sidoti si presenta all’appuntamento sospinta dall’entusiasmo per il successo ottenuto contro la Viola Reggio Calabria, una vittoria che ha rafforzato il senso di appartenenza attorno al gruppo.

Palla a due di Svincolati Milazzo-EcoJump Messina Basket School al PalaMilone alle 20:30. Arbitri del match Luca Beccore e Carlo D’Amore di Messina. Biglietti d’ingresso al costo di 5€ anche per il settore ospiti. In casa in questo turno infrasettimanale anche Barcellona basket che al PalAlberti aspetta l’Academy Catanzaro, sfida contro i calabresi che avrà luogo alle ore 20:45. Biglietti d’ingresso a 6€ con gli under 13 che possono usufruire di ingressi omaggio.

Donia alla vigilia del derby

“La partita di Milazzo arriva dopo l’esaltante vittoria nel derby con la Viola ed sarà molto delicata – sottolinea il general manager Bruno Donia – intanto perché è un derby. Milazzo lo gioca davanti ai suoi tifosi, viene da diverse battute d’arresto e sicuramente per loro rappresenta l’ultima occasione per agganciarci visto che mancano quattro giornate alla fine del campionato”.

Due punti pesanti, quelli conquistati nell’ultimo turno da Messina, che hanno consolidato la posizione in zona playoff, ma che adesso chiedono conferme lontano dal parquet amico. Il rendimento esterno, infatti, rappresenta ancora il principale limite del percorso stagionale, come evidenzia lo stesso Donia: “Per noi sarebbe probabilmente una gara che, se vinta, ci condurrebbe a un passo dai playoff, quindi le motivazioni sono altissime per entrambe le squadre. Ci arriviamo carichi, ma sappiamo che il nostro ruolino di marcia nelle partite esterne degli ultimi due mesi è assolutamente deficitario, speriamo di invertire la rotta”.

Espugnare Milazzo significherebbe avvicinare sensibilmente l’obiettivo salvezza e proiettarsi con fiducia verso le ultime tre giornate, con la concreta possibilità di blindare un posto nei playoff. “È sicuramente una partita da non perdere – ribadisce il GM giallorosso – e speriamo che ci sia una grande cornice di pubblico, che sia un’altra festa di sport come è stata la partita con la Viola”.