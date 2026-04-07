Il tour estivo di Levante arriverà all’Arena Capo Peloro di Messina

Annunciate due date in Sicilia. Biglietti in vendita da domani

Dopo aver presentato “Sei tu” alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, Levante ha annunciato oggi i primi 10 appuntamenti live per la prossima estate. Tra questi, anche il concerto nell’Arena di Capo Peloro a Messina, il 18 agosto. L’altro appuntamento in Sicilia sarà invece il giorno successivo a Zafferana Etnea.

Queste le prime date annunciate e prodotte da Vivo Concerti:

Venerdì 3 luglio 2026 | Carrara, CarraraEstate (Piazza Matteotti)

Mercoledì 15 luglio 2026 | Bologna, BOnsai (Parco delle Caserme Rosse)

Sabato 18 luglio 2026 | Capurso (BA), Multiculturita Summer Festival

Domenica 26 luglio 2026 | San Tamarro (CE), Carditello Festival (Real Sito di Carditello)

Venerdì 7 agosto 2026 | Roseto degli Abruzzi (TE), Emozioni in Musica (Stadio Comunale Fonte dell’Olmo)

Martedì 18 agosto 2026 | Messina, Arena Capo Peloro

Mercoledì 19 agosto 2026 | Zafferana Etnea (CT), Etna in scena (Anfiteatro Falcone e Borsellino)

Venerdì 21 agosto 2026 | Marina di Pietrasanta (LU), Festival La Versiliana

Lunedì 7 settembre 2026 | Roma, Roma Summer Fest (Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)

Mercoledì 9 settembre 2026 | Milano, Parco Musica Milano

I biglietti saranno disponibili online a partire da domani mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 14:00, mentre la vendita nei punti vendita autorizzati aprirà da lunedì 13 aprile 2026 alle ore 11:00.

Il tour nei club e il nuovo album

In attesa del tour estivo, Levante si esibirà dei club, dove, dal 29 aprile, inizierà il suo “Dell’amore club tour 2026” con in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più profondo, più crudo e più vero. Il brano sanremese “Sei tu” fa parte del percorso di Levante, composto di una lunga serie di racconti sull’amore, osservato da prospettive diverse, che hanno visto la sua espressione nei singoli che hanno preceduto il brano di Sanremo: “Maimai”, “Niente da dire, “Dell’amore e il fallimento” e “Sono blu” saranno contenuti nel suo prossimo album “Dell’amore, il fallimento e altri passi di danza”, in uscita quest’anno.

La voce di Levante risplende anche nel brano Al mio paese, collaborazione che la vede al fianco di Serena Brancale e Delia, con cui aggiunge un nuovo tassello al suo percorso.

Chi è Levante

Levante, al secolo Claudia Lagona, è un’artista poliedrica capace di spaziare con la stessa creatività tra musica, scrittura e arti visive. Cantautrice con all’attivo cinque album di grande successo: Manuale distruzione (2014), Abbi cura di te (2015), “Del caos di stanze stupefacenti (2017), Magmamemoria (2019), Opera Futura (2023). Per Rizzoli ha pubblicato i romanzi Se non ti vedo non esisti (2017), Questa è l’ultima volta che ti dimentico (2018) e E questo cuore non mente (2021) e il libro di poesie Opera quotidiana(2024). Ha partecipato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Sei tu”, sua terza partecipazione dopo quella del 2020 con “Tikibombom” e del 2023 con “Vivo”.