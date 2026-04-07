Il Messina non dà seguito al ricorso, dopo il Savoia due giornate a Feola

Il giudice sportivo archivia la questione Gelbison omologando la sconfitta per i biancoscudati, dopo la sfida di Torre Annunziata squalifiche

MESSINA – Con tutta calma passate la Pasqua e la pasquetta il giudice sportivo ha emesso i suoi verdetti dopo la sfida del Messina a Torre Annunziata contro il Savoia. In realtà Aniello Merone ha anche posto la parola fine al risultato lasciato in sospeso e non omologato della sfida tra Acr Messina e Gelbison terminata 1-2 al Franco Scoglio e per cui la società biancoscudata aveva preannunciato reclamo, visto che Chironi avrebbe giocato con cinque gialli ricevuti.

Nelle comunicazioni del giudice sportivo però si legge che la società non ha dato seguito al reclamo e quindi ciò è stato ritenuto inammissibile, è stata convalidata la vittoria della Gelbison e il Messina dovrà pagare il contributo di reclamo. A questo si aggiungono due giornate di squalifica al tecnico Vincenzo Feola, espulso nel finale di partita contro il Savoia. L’allenatore, si legge, “ha spintonato un calciatore avversario all’interno della propria area tecnica”. Feola, nel momento delicatissimo del Messina, salterà la sfida casalinga contro il Ragusa e la trasferta, ultima fuori dalla Sicilia, in casa della Vigor Lamezia.

Sempre tra le file del Messina squalificato per una giornata, avendo raggiunto la quinta ammonizione, Carlo Clemente. Tra gli ammoniti del Giraud anche Trasciani, Pedicone e Zerbo. In vista della prossima partita delicatissima in casa contro il Ragusa anche gli iblei mostrano un certo nervosismo, nella sfida vinta contro la Nuova Igea Virtus ne fanno le spese il direttore dell’area tecnica Alessandro Bonaffini, squalificato quattro giornate per espressioni offensive rivolte all’arbitro, Roberto La Malfa, preparatore dei portieri squalificato due giornate per proteste veementi nei confronti dell’arbitro, la società stessa con 600 euro di multa per due persone riconducibili alla società che protestavano contro l’arbitro davanti gli spogliatoi. Tra i calciatori sarà assente Filomeno Bianco che salterà la gara di Messina in quanto ha ricevutola decima ammonizione.