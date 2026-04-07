MessinaCon Day Zero, tutto pronto al Giardino Corallo: “Non sarà solo un’anteprima del festival”

L'ospite di punta sarà la doppiatrice Federica Valenti, ma ci saranno anche contest, eventi, artisti locali e grande spazio riservato alla musica: i dettagli.

MESSINA – Il countdown è ufficialmente iniziato: domenica 12 aprile, al Giardino Corallo cosplayer, artisti o semplici fan di fumetti (e non solo) vivranno per il quarto anno di fila il MessinaCon Day Zero. Ma stavolta non sarà semplice un’anteprima. Sì, perché l’evento targato StrettoCrea quest’anno si spoglia della veste di semplice trailer della kermesse principale (che si terrà a settembre). Il Day Zero, infatti, sarà una manifestazione completa, ricca di novità e capace di far vibrare la città.

Al MessinaCon Day Zero la doppiatrice Federica Valenti

Il programma, infatti, prevede ospiti e sorprese. Il primo grande colpo di scena di questa edizione è la partecipazione di una vera leggenda del doppiaggio italiano: Federica Valenti. Sarà un’emozione unica per i fan poter ascoltare dal vivo la voce che ha dato vita a icone generazionali. Da Chopper in One Piece alla piccola Pan di Dragon Ball Z, fino al geniale Dexter del celebre laboratorio: la presenza della Valenti eleva il Day Zero a un livello nazionale, offrendo un momento di incontro irripetibile per gli appassionati di anime.

Al festival tanto “territorio”

Ma il MessinaCon è anche attento alle personalità locali. Sul palco e tra gli stand sfileranno i volti più noti della creazione di contenuti della nostra città. Ci saranno, infatti, Helios, Il Milanese e Luciano Sottosanti. Un segnale forte, lanciato dagli organizzatori, di come il territorio messinese voglia diventare una fucina di talenti digitali capaci di dialogare con un pubblico vastissimo. Al Day Zero 2026 ci saranno anche il consueto contest riservati ai cosplay, l’Officina del Sole APS e la Scuola del Fumetto di Palermo, oltre al Messina Vinyl Fest. Ampio spazio, quindi, al mondo del vinile e della musica. Oltre che alla danza e al contest dedicato al K-pop. A organizzarlo la Crew Solar Eclipse. In giuria esperti del calibro di Nadia Marotta, Zenki e Tala.

Mulfari: “Day Zero ormai appuntamento centrale”

Per Giuseppe Mulfari, presidente di StrettoCrea, il percorso iniziato nel 2015 sta portando frutti concreti: “Siamo orgogliosi di presentare nuovamente il MessinaCon Day Zero, un appuntamento che negli ultimi quattro anni è diventato sempre più centrale per la nostra community. Abbiamo assistito a una crescita

concreta, non solo in termini di pubblico ma anche come spinta economica per il territorio, generando nuovi ingressi e nuova linfa per il settore delle fumetterie a Messina. Questo è il risultato di un lavoro iniziato nel 2015, che continua a espandersi anno dopo anno, creando indotto, opportunità e un interesse sempre più forte, soprattutto tra le famiglie”. L’apertura dei cancelli è prevista per le 10.30. Il biglietto è acquistabile online o al botteghino del Giardino Corallo.