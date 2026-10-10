Basket School Messina aspetta Marigliano, Sidoti: “Non possiamo sbagliare”

Gli scolari vittoriosi nell'ultima giornata in trasferta a Rende cercano il primo successo casalingo, palla a due domenica alle ore 18 al PalaTracuzzi

MESSINA – Dopo il blitz di Rende, La Via Lattea Messina Basket School torna al PalaTracuzzi con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria casalinga della stagione. Domenica, in occasione della terza giornata del campionato di Serie B Interregionale, i giallorossi ospiteranno la Promobasket Marigliano, per una sfida sulla carta equilibrata. Una confronto importante per i giallorossi, per dare continuità al successo ottenuto in Calabria, dopo la sconfitta casalinga all’esordio contro Catanzaro.

Palla a due di La Via Lattea Messina Basket School-Promobasket Marigliano al PalaTracuzzi alle ore 18. Arbitri del match Emanuele Desideri di Viterbo e Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi. Biglietti d’ingresso, al costo di 8€ (ridotto 4€), acquistabili al botteghino del PalaTracuzzi o in prevendita sul sito www.diyticket.it; accesso gratuito all’impianto per under 13, accreditati, possessori di tessera Fip e forze dell’ordine. Sempre nel girone F di B Interregionale nella terza giornata la Svincolati Milazzo fa visita a Sora, mentre Barcellona Basket ospita Angri al PalAlberti.

Il pre partita in casa Basket School Messina

La squadra di coach Pippo Sidoti arriva all’appuntamento con maggiore fiducia, dopo aver conquistato i primi due punti stagionali al termine di una gara combattuta e risolta negli istanti conclusivi: “A Rende abbiamo ottenuto un risultato importantissimo – sottolinea Sidoti – siamo stati quasi sempre sotto, ma abbiamo dato buoni segnali perché più volte siamo riusciti a recuperare. Soprattutto, siamo stati bravi a gestire le due azioni finali: quella offensiva, quando eravamo sotto di due punti e Dancetovic ha segnato la tripla, e poi forse la più importante della partita, quella difensiva. Abbiamo iniziato a vincere, bisogna continuare su questa strada. Domenica affrontiamo un diretta concorrente e di sicuro è una partita che non possiamo sbagliare”.

Proprio l’attenzione mostrata nell’ultimo possesso, oltre alla capacità di trovare il canestro decisivo, rappresenta un segnale incoraggiante per l’allenatore. “Negli ultimi 23” devi pensare a non far segnare gli avversari e i ragazzi sono stati bravi in entrambe le situazioni. Abbiamo fatto davvero la differenza. La mentalità è quella giusta e speriamo che questa vittoria abbia dato fiducia alla squadra. Magari ci siamo tolti il peso della sconfitta della settimana precedente in casa e abbiamo ritrovato un po’ di tranquillità. Vediamo se questo ci consentirà di disputare una grande partita davanti al nostro pubblico”.