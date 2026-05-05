Basket School Messina attende mercoledì Avellino in gara 2 dei playoff

Palla a due alle ore 20:30 per trascinare la serie a gara 3, il ds Mazzù: "Sarà fondamentale l'apporto del PalaTracuzzi, lo spettacolo è assicurato"

MESSINA – La EcoJump Messina Basket School si prepara a tornare in campo per gara-2 del primo turno dei playoff contro la Scandone Avellino, dopo la sconfitta per 79-66 maturata in trasferta nel primo atto della serie. Al Pala Del Mauro, i giallorossi hanno approcciato bene la gara, salvo poi subire la crescita degli irpini, trascinati da una difesa solida e da percentuali elevate nel tiro da tre punti, fattori che hanno indirizzato il match.

Palla a due di EcoJump Messina Basket School-Scandone Avellino al PalaTracuzzi alle 20:30. Arbitri del match Daniele Barbagallo di Acireale e Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi. Biglietti d’ingresso, al costo di 5€, acquistabili al botteghino del PalaTracuzzi o in prevendita sul sito www.diyticket.it; accesso gratuito all’impianto per under 17, accreditati, possessori di tessera Fip e forze dell’ordine.

Il ds Mazzù: “Avellino ha una grande difesa”

“Sapevamo di affrontare una squadra più che attrezzata – dice il direttore sportivo Clemente Mazzù – con dieci giocatori tutti di altissimo livello. Forse nelle ultime uscite di regular season avevano un po’ rallentato, ma sono arrivati a questo appuntamento con grande concentrazione. Dopo i primi cinque minuti, in cui siamo riusciti a tenere botta, abbiamo subito un parziale di 16-0 che ha condizionato tutto l’andamento della partita”.

Avellino, tra le principali candidate alla promozione, ha confermato tutto il proprio valore, riuscendo a imbrigliare l’attacco peloritano e a prendere il controllo della partita: “Complice anche la loro grande difesa – continua Mazzù – nel primo tempo non siamo riusciti praticamente mai a trovare la via del canestro. Si sono concentrati sui nostri principali terminali offensivi, Vinciguerra e Warden, che sono stati di fatto annullati. Per fortuna Marinelli, in buona serata, ha guidato un tentativo di rimonta che però si è fermato sul -7, anche a causa di diversi tiri liberi sbagliati. Il risultato, comunque, non è mai stato realmente in discussione, anche per l’atmosfera del Pala Del Mauro, con circa mille spettatori».

“Fondamentale l’apporto del PalaTracuzzi”

Adesso la serie si sposta al PalaTracuzzi, autentico fortino della Messina Basket School in questa stagione, in cui sono cadute tutte le squadre più attrezzate del girone. Servirà una prova di carattere per riportare la serie in equilibrio e guadagnarsi la sfida da dentro o fuori: “Ci aspettiamo un approccio completamente diverso – conclude il direttore sportivo messinese – e davanti al nostro pubblico dobbiamo a tutti i costi provare ad allungare la serie e dimostrare che, anche contro una corazzata come Avellino, possiamo vendere cara la pelle. Sarà fondamentale l’apporto del PalaTracuzzi, che speriamo di vedere pieno come non mai. Lo spettacolo è assicurato: abbiamo avuto qualche giorno per recuperare energie e in una serie playoff, se si riesce ad arrivare a gara 3, può succedere davvero di tutto. Ma prima c’è questa partita da affrontare con grande determinazione: servirà una prova perfetta contro una squadra con tante opzioni, esperienza e giocatori abituati a vincere”.