“Non sai cucinare. Ti ammazzo”, sentenza per marito messinese

Smontata l'accusa della moglie al processo per il 57enne che viene assolto

Messina – “Non sai cucinare. Mia madre, invece…”. Erano queste le frasi che si sentiva rivolgere la moglie messinese che ha denunciato il marito 57enne.

Violenza domestica, il caso

Non perché la paragonava alla suocera, ovviamente, né perché la insultasse, ma perché l’aveva picchiata, tentato di strangolarla davanti alla figlia piccola, trascinata a forza per i capelli di stanza in stanza, umiliata, le aveva proibito di uscire, usare la macchina, parlato al cellulare. Questo era almeno il racconto della donna, che però al processo si è rivelato infondato. Il 57enne è stato quindi assolto dall’accusa di violenza aggravata, difeso dall’avvocato Pietro Venuti.

Accusato di violenza e assolto

La sentenza è del Tribunale collegiale di Messina (presidente Maccarone) che, in attesa delle motivazioni, sembra aver dato ragione al difensore Venuti, che ha smontato la fondatezza dell’accusa per cui l’uomo rischiava il carcere, in caso di condanna. L’Accusa aveva chiesto per lui la condanna a 3 anni di reclusione. La vicenda risale all’agosto 2023 quando la donna si è rivolta alle forze dell’Ordine denunciando quanto accadeva nella loro abitazione, in un quartiere a ridosso del centro storico cittadino.