 "Non sai cucinare. Ti ammazzo", sentenza per marito messinese

“Non sai cucinare. Ti ammazzo”, sentenza per marito messinese

Alessandra Serio

“Non sai cucinare. Ti ammazzo”, sentenza per marito messinese

martedì 05 Maggio 2026 - 18:30

Smontata l'accusa della moglie al processo per il 57enne che viene assolto

Messina – “Non sai cucinare. Mia madre, invece…”. Erano queste le frasi che si sentiva rivolgere la moglie messinese che ha denunciato il marito 57enne.

Violenza domestica, il caso

Non perché la paragonava alla suocera, ovviamente, né perché la insultasse, ma perché l’aveva picchiata, tentato di strangolarla davanti alla figlia piccola, trascinata a forza per i capelli di stanza in stanza, umiliata, le aveva proibito di uscire, usare la macchina, parlato al cellulare. Questo era almeno il racconto della donna, che però al processo si è rivelato infondato. Il 57enne è stato quindi assolto dall’accusa di violenza aggravata, difeso dall’avvocato Pietro Venuti.

Accusato di violenza e assolto

La sentenza è del Tribunale collegiale di Messina (presidente Maccarone) che, in attesa delle motivazioni, sembra aver dato ragione al difensore Venuti, che ha smontato la fondatezza dell’accusa per cui l’uomo rischiava il carcere, in caso di condanna. L’Accusa aveva chiesto per lui la condanna a 3 anni di reclusione. La vicenda risale all’agosto 2023 quando la donna si è rivolta alle forze dell’Ordine denunciando quanto accadeva nella loro abitazione, in un quartiere a ridosso del centro storico cittadino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Indaimo: “Il mio impegno per il trasporto pubblico a Messina” VIDEO
Vendono cuccioli on line ma è una truffa, il caso a Saponara
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED