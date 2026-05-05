Messina ricorda Nino D’Uva, l’avvocato ucciso dalla mafia

La celebrazione nel giorno del 40esimo anniversario

Sono passati quarant’anni da quel 6 maggio 1986. Quel giorno l’avvocato messinese Nino D’Uva fu ucciso. Penalista colto, raffinato e preparato, era impegnato nel primo maxi processo alla mafia messinese. Qualche giorno prima un imputato di rango fece volare, dalle sbarre della gabbia, una scarpa contro di lui. Un chiaro segnale che decretò la sua morte, come si scoprì anni dopo grazie ai pentiti, un segnale a tutti gli avvocati perché fossero più “in linea” con gli interessi della mafia. Un segnale che evidentemente l’integerrimo D’Uva si rifiutò di accettare.

Nino D’Uva, chi era l’avvocato che non si piegò alla mafia

Per celebrare la figura punto di riferimento di tutta l’avvocatura messinese, l’Associazione culturale forense a lui intitolata ha organizzato un evento al teatro Vittorio Emanuele, mercoledì sei maggio alle 18, nello spazio del foyer. Momenti narrati e performance musicali, interpretati da Luisa Grasso e Daniele Testa, ripercorreranno la figura del legale grazie alla conduzione del giornalista Nuccio Anselmo. Le testimonianze delle vicende processuali dell’epoca saranno affidate al dottor Italo Materia, allora pubblico ministero, e all’avvocato Massimo Marchese che era tra i difensori, insieme all’avvocato Alberto Gullino che ha assistito la parte civile al processo per l’omicidio di D’Uva.

Il ricordo a Messina

Successivamente la memoria sarà affidata alla voce più intima dei familiari: ai figli, Giuseppina e Gennaro D’Uva e in nipote Francesco D’Uva, già membro della Commissione parlamentare antimafia. Infine, con gli interventi dell’attuale presidente e di uno dei soci fondatori dell’associazione Nino D’Uva, Filippo Di Blasi e Francesco Rizzo (presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto), il presidente dell’Ordine degli avvocati di Messina Paolo Vermiglio e il presidente della Lega navale di Messina Alessandro Billè, si parlerà delle iniziative intraprese e da intraprendere, per renderne sempre vivo il ricordo. Tra queste, gli sarà intitolata la barca della legalità Blue Angel confiscata alla criminalità organizzata per traffico di migranti, che è stata affidata dallo Stato alla Lega Navale.

L’associazione Nino D’Uva

L’Associazione Nino D’Uva nasce il 24 marzo 2006 su iniziativa di sei giovani avvocati messinesi (Massimiliano Cardullo, Pierpaolo Caruso, Decimo Lo Presti, Francesco Martines, Francesco Rizzo e Roberto Rizzo). A vent’anni dalla sua costituzione, il direttivo è composto dagli avvocati Filippo Di Blasi Rita Carbonaro, Maria Cinzia Panebianco, Pier Paolo Gemelli.