Basket School Messina, giornata giallorossa per ospitare Reggio Calabria

Domenica al PalaTracuzzi alle ore 18 sfida sentita di campionato tra le due compagini che si affacciano sullo Stretto

MESSINA – La EcoJump Messina Basket School comunica che, in occasione del partita contro la Viola Reggio Calabria, valida per la ventiseiesima giornata della Serie B interregionale e in programma domenica 29 marzo alle ore 18 al PalaTracuzzi, sarà indetta la “Giornata Giallorossa”. Come previsto al momento della sottoscrizione degli abbonamenti, per questa gara saranno sospesi abbonamenti, accrediti e omaggi. La società invita tutti i sostenitori alla massima collaborazione.

I biglietti per Basket School Messina – Viola Reggio Calabria

Nel settore dei tifosi locali il tagliando intero avrà un costo di 8€, mentre il ridotto per chi ha tra 13 e 17 anni sarà di 3€ mostrando un documento d’identità. Gratuito invece per tutti bambini fino a 12 anni. Per chi si è abbonato previsto un ridotto a 5€.

Per accedere al settore ospiti invece biglietto intero a 10€, ridotto 13-17 anni 5€ mostrando documento d’identità e gratuito fino a 12 anni.

Il biglietto “Ridotto Abbonati” al costo di 5€ potrà essere acquistato esclusivamente in prevendita presso il punto vendita “Il Mastino” di Viale San Martino, 275 (ME) fino a venerdì 27 marzo dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sarà necessario presentarsi muniti di abbonamento.

Non sarà possibile acquistare il ridotto abbonati il giorno della gara al PalaTracuzzi. Si comunica, inoltre, che il botteghino del PalaTracuzzi sarà aperto anche il giorno gara dalle ore 16 e che i tagliandi potranno essere acquistati online su Diyticket.