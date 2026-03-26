“Alloggio popolare fatiscente”, Musolino scrive al commissario

La senatrice segnala a Mattei "lo stato di grave deterioramento di un immobile comunale a Messina, con danni alla salute e pericoli"

MESSINA – “Alloggi popolari fatiscenti a Messina. Ho inviato una formale segnalazione al commissario straordinario del Comune di Messina, Piero Mattei, e ai dipartimenti comunali competenti, per denunciare lo stato di grave deterioramento di un immobile comunale. L’alloggio presenta condizioni igienico-sanitarie allarmanti: evidenti infiltrazioni provenienti dalla terrazza soprastante, ampie formazioni di muffa, fessurazioni nel soffitto con minaccia di imminente distacco di porzioni di intonaco e un impianto elettrico che va incontro frequentemente a interruzioni a causa del gocciolamento delle acque meteoriche. Una situazione di grave insalubrità e di potenziale pericolo che è stata ufficialmente attestata anche dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Messina al termine di un sopralluogo nel mese di marzo dello scorso anno”. Così la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino.

“Dall’amministrazione comunale nessuna misura immediata per tutelare la salute”

Aggiunge la senatrice: “Di fronte a questa emergenza, l’amministrazione comunale si è finora limitata ad assicurare un eventuale cambio di alloggio non appena disponibile, senza però attivare alcuna misura immediata per tutelare la salute e ripristinare le condizioni minime di sicurezza dei locali. Come avevamo promesso alla signora assegnataria dell’immobile, il mio intervento non si è limitato alla visita per constatare lo stato di degrado dell’immobile e a un video di denuncia, ma ho investito le autorità competenti perché considero questa situazione gravissima. Pertanto mi sono rivolta al commissario straordinario Mattei per chiedere che vengano eseguiti gli interventi necessari per ripristinare la salubrità dell’immobile e per garantire la salute e l’incolumità dei suoi assegnatari. Confido nella sensibilità del commissario Mattei che non mancherà di certo di attivare gli uffici competenti che provvederanno ad adottare la soluzione con urgenza”.

Musolino conferma le critiche all’ex Giunta: “Le politiche della casa finora adottate dall’amministrazione Basile sono consistite in promesse di alloggi e acquisto di immobile come ex hotel Ferrotel o ex Gife che richiederanno interventi strutturali e una spesa ingente prima di potere essere effettivamente utilizzati. Nel frattempo non è accettabile che le famiglie vengano lasciate a vivere in case con il rischio che il tetto gli cada sulla testa o l’impianto elettrico vada in cortocircuito. Finora non si è attivato alcun intervento per questa famiglia e molte altre mi hanno contattato per denunciare la condizione di abbandono nella quale sono state costrette a vivere. L’amministrazione migliore del mondo, come si definisce lo stesso Basile, non ha dimostrato alcuna attenzione per le persone che vivono in questa condizione e ho ritenuto mio dovere attivarmi per chiedere gli interventi agli uffici competenti perché la politica non è l’esibizione delle cariche ma l’impegno concreto al servizio dei cittadini”.



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