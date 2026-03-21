Basket School Messina in trasferta contro Castellaneta

L'allenatore dei giallorossi Sidoti alla vigilia: "Vogliamo guadagnarci i playoff senza dipendere dagli altri". Palla due domenica ore 18 alla Tensostruttura tarantina

Ultima parte di stagione, margini ridotti e obiettivi ancora tutti in gioco. La EcoJump Messina Basket School si prepara alla trasferta di Castellaneta, una sfida che può incidere in maniera significativa sia nella corsa playoff che nella lotta per mantenere una posizione tranquilla in graduatoria. Pensando ai risvolti di classifica, può ricordare la partita di Barcellona. Non c’è lo stesso pathos di un derby, ma è chiaro che la gara di domenica è di importanza vitale: “Ci restano sei partite – dice coach Pippo Sidoti – da affrontare con la giusta attenzione e la giusta carica emotiva. Sono sei battaglie sportive: vogliamo arrivare in fondo e poter dire di esserci guadagnati i playoff. Non possiamo dipendere dagli altri, dobbiamo conquistarceli con le nostre forze”.

Determinante, in questo senso, sarà migliorare il rendimento lontano da casa. Nel 2026 la EcoJump Messina ha sempre vinto al PalaTracuzzi, mentre in trasferta non si impone da un girone e una squadra che punta ai playoff ha necessità di piazzare qualche colpo esterno: “È proprio così – dice Sidoti – ma domani ci sarà di fronte una squadra solida e competitiva. Castellaneta se la gioca con tutti, ha un roster importante e giocatori di qualità. È una formazione che, pur essendo dietro di noi, ha valori e gioca bene. Servirà una partita quasi perfetta per portare a casa i due punti”.

Sidoti, infine, si sofferma anche sul legame creato tra squadra e città e sul momento vissuto dal club dopo la conferenza stampa dei dirigenti. Un gruppo che, pur essendo stato rinnovato, ha saputo creare un rapporto forte con il territorio: “Per quanto riguarda le riflessioni della società – dice il coach – condivido quanto detto. Per fare sport a un certo livello servono investimenti e il sostegno del territorio. Messina ama il basket, ma serve uno sforzo collettivo. Lo sport è parte della vita di una comunità”.