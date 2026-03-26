Agronomi, il ruolo del Ctu nella tutela dei diritti

Tutto quello che c'è da sapere sul consulente tecnico di parte secondo l'Ordine di Messina

L’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Messina, presieduto dal dottor Stefano Salvo, ha organizzato un importante incontro sui Consulenti tecnici d’ufficio (Ctu), con la partecipazione di due relatori di alto profilo: il dottore Giuseppe Minutoli, consigliere della Corte d’Appello di Messina e la dottoressa Maria Luisa Benvenuto, direttore amministrativo della prima e terza sezione civile del Tribunale di Messina.

L’evento all’Ordine di Messina

L’evento ha affrontato le attività dei Ctu e le modalità di ingresso all’Albo, un tema di grande interesse per i professionisti del settore. I relatori hanno illustrato il ruolo dei Ctu nel sistema giudiziario italiano, sottolineando l’importanza della loro attività per garantire la corretta applicazione della legge e la tutela dei diritti dei cittadini.

I consulenti tecnici d’ufficio nella giustizia

I consulenti tecnici di parte, ha ribadito il giudice Minutoli, svolgono un ruolo fondamentale nel fornire assistenza tecnica ai giudici e alle parti in causa, contribuendo a garantire la qualità e l’efficacia del processo decisionale giudiziario. Le loro attività includono la redazione di relazioni tecniche, la partecipazione a perizie e la consulenza in materia tecnica. Le sue attività sono regolate dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale.

Un tema caldo tra i professionisti

Per iscriversi all’Albo dei consulenti tecnici di parte e dei Periti, ha sottolineato la dottoressa Benvenuto, è necessario essere iscritti a un ordine o collegio professionale e avere una specifica competenza tecnica nella materia di interesse, la regolarità formativa professionale e contributiva, avere condotta morale specchiata. L’iscrizione avviene esclusivamente in modalità telematica, attraverso il Portale Albo Ctu e Periti ed elenco nazionale del Ministero della Giustizia. L’evento, seguito anche da agronomi e -forestali iscritti negli albi di altre province, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e aggiornamento per i professionisti del settore, e ha confermato l’importanza dei Ctu nel sistema giudiziario italiano.