 Agronomi, il ruolo del Ctu nella tutela dei diritti

Agronomi, il ruolo del Ctu nella tutela dei diritti

Alessandra Serio

Agronomi, il ruolo del Ctu nella tutela dei diritti

giovedì 26 Marzo 2026 - 19:20

Tutto quello che c'è da sapere sul consulente tecnico di parte secondo l'Ordine di Messina

L’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Messina, presieduto dal dottor Stefano Salvo,  ha organizzato un importante incontro sui Consulenti tecnici d’ufficio (Ctu), con la partecipazione di due relatori di alto profilo: il dottore Giuseppe Minutoli, consigliere della Corte d’Appello di Messina e la dottoressa Maria Luisa Benvenuto, direttore amministrativo della prima e terza sezione civile del Tribunale di Messina.

L’evento all’Ordine di Messina

L’evento ha affrontato le attività dei Ctu e le modalità di ingresso all’Albo, un tema di grande interesse per i professionisti del settore. I relatori hanno illustrato il ruolo dei Ctu nel sistema giudiziario italiano, sottolineando l’importanza della loro attività per garantire la corretta applicazione della legge e la tutela dei diritti dei cittadini.

I consulenti tecnici d’ufficio nella giustizia

I consulenti tecnici di parte, ha ribadito il giudice Minutoli, svolgono un ruolo fondamentale nel fornire assistenza tecnica ai giudici e alle parti in causa, contribuendo a garantire la qualità e l’efficacia del processo decisionale giudiziario. Le loro attività includono la redazione di relazioni tecniche, la partecipazione a perizie e la consulenza in materia tecnica. Le sue attività sono regolate dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale.

Un tema caldo tra i professionisti

Per iscriversi all’Albo dei consulenti tecnici di parte e dei Periti, ha sottolineato la dottoressa Benvenuto, è necessario essere iscritti a un ordine o collegio professionale e avere una specifica competenza tecnica nella materia di interesse, la regolarità formativa professionale e contributiva, avere condotta morale specchiata. L’iscrizione avviene esclusivamente in modalità telematica, attraverso il Portale Albo Ctu e Periti ed elenco nazionale del Ministero della Giustizia. L’evento, seguito anche da agronomi e -forestali iscritti negli albi di altre province, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e aggiornamento per i professionisti del settore, e ha confermato l’importanza dei Ctu nel sistema giudiziario italiano.

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