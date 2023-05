La Basket School Messina promossa in Serie B - Tempostretto

Gli "scolari" chiudono la serie in Gara2 conquistano l'ultimo posto disponibile. La Fortitudo Messina perde la seconda finale promozione in poche settimane

MESSINA – Al PalaMili la Basket School vince per 70-64 chiudendo la serie contro la Fortitudo Messina e conquistando la terza promozione messa in palio ai playoff per la prossima serie B Interregionale. Dopo Svincolati Milazzo e Siaz Piazza Armerina che avevano chiuso ai primi due posti nel girone siciliano di C Gold, guadagnandosi la promozione diretta, c’erano in palio altri tre posti ai playoff. I primi due erano andati a Orsa Barcellona e Castanea che avevano sconfitto rispettivamente Fortitudo e Basket School in gara3, le due sconfitte si sono sfidate con in palio l’ultima promozione e per la prima in queste settimane, dopo 7 gare su 7 vinte dalla squadra in trasferta, nelle tre serie giocate in queste ultime settimane, la squadra di coach Sidoti ha ritrovato il fattore campo, vincendo in casa e chiudendo la serie sul 2-0.

“Erano cinque anni che ero alla Basket School – dichiara a fine match coach Pippo Sidoti – e ci voleva proprio la promozione, dopo tre finali questa l’abbiamo meritata. Anche l’infortunio di Mancasola a inizio partita, ma siamo troppo felici e troppo contenti, dedico questa vittoria ai ragazzini della Basket School che stasera non piangeranno ma rideranno perché contenti di quello che abbiamo fatto”. “È stata sofferta – è il commento di Leonardo Di Dio, trascinatore degli scolari in questa serie finale 48 punti nelle due sfide – non era facile risollevarsi dopo Gara3 persa con Castanea, ma siamo stati bravi a sputare il sangue già dal primo allenamento subito dopo quella delusione. Personalmente ero abbastanza stanco ma non volevamo andare a gara tre, sapevamo di dover chiudere i conti stasera”.

Male Bellomo e compagni che pagano il buon avvio nel primo quarto degli scolari e sono costretti a inseguire dal -5. Nel corso del match si riavvicinano e passano anche in vantaggio sul 46-50, poi dopo lo svantaggio massimo sul 61-51 riescono ancora a rientrare in partita sul 61-59, ma non ritrovano più la testa della gara. Gli uomini di coach Cavalieri, che avevano terminato al terzo posto il girone siciliano di C Gold, sono rimasti beffati nei playoff perdendo due finali in poche settimane e in entrambe avevano dalla loro il fattore casa, potendo contare su Gara1 e l’eventuale Gara3 da disputare in casa. Per i “lupi” al momento sfuma dunque la possibilità di partecipare alla prossima Serie B Interregionale, ma potrebbe essere ancora percorribile tramite ripescaggio.

Basket School – Fortitudo Messina 70-64

Tabellino

Parziali: 20-15, 37-34 (17-19), 51-50 (14-16), 70-64 (19-14).

Usciti per cinque falli: nessuno.

Basket School Messina: Maddaloni 4, Obitso ne, Freni ne, Di Dio 24, Scimone 13, Tartamella 6, Linde 7, Mancasola 2, Zivkovic 2, Cordaro 12.

Coach: Pippo Sidoti.

Fortitudo Messina: Di Nezza 0, Bellomo 5, Mollica 0, Ottoborgo 0, Magarinos 16, Mento 0, Cavalieri 16, Iannicelli 15, Giannullo 7, Giovani 0, Terzi 0, Yeyap 5.

Coach: Claudio Cavalieri.

