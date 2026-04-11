Basket School Messina torna subito in campo, domenica al PalaTracuzzi c’è Corato

Dopo il turno infrasettimanale a Milazzo torna in casa la formazione giallorossa. Il capitano Busco: "Puntiamo tutto sulle partite casalinghe"

MESSINA – Archiviare in fretta il derby perso contro la Svincolati Milazzo e ripartire. La EcoJump Messina Basket School torna davanti al proprio pubblico per una sfida che può valere una stagione: domenica al PalaTracuzzi arriva Corato per una gara decisiva che, in caso di vittoria, consegnerebbe ai giallorossi la salvezza matematica. Un traguardo fondamentale, che permetterebbe poi di affrontare con maggiore serenità le ultime due giornate contro Ragusa e Matera, le prime della classe.

Dopo lo stop nel derby contro la Svincolati Milazzo, l’imperativo è voltare pagina. Tra le mura amiche, la squadra peloritana ha costruito gran parte del proprio cammino e proprio dal fattore campo vuole ripartire per centrare il primo obiettivo stagionale. Servirà però una prestazione di carattere, attenzione e continuità, oltre al sostegno di una cornice di pubblico all’altezza dell’importanza della sfida.

Palla a due di EcoJump Messina Basket School-Basket Corato al PalaTracuzzi alle 18. Arbitri del match Arturo Tartamella di Erice e Calogero Cappello di Porto Empedocle. Biglietti d’ingresso, al costo di 5€, acquistabili al botteghino del PalaTracuzzi o in prevendita sul sito www.diyticket.it; accesso gratuito all’impianto per under 17, accreditati, possessori di tessera Fip e forze dell’ordine.

Basket School Messina guarda al futuro

Il capitano Giorgio Busco analizza così la sconfitta dell’ultimo turno: “Queste partite, se non entri con la testa giusta, soprattutto fuori casa, diventano complicate. Siamo stati bravi a rientrare fino al -1 dopo essere stati sotto di 14 punti, ma poi un rimbalzo d’attacco e una tripla hanno cambiato di nuovo l’inerzia. Alla fine è mancata lucidità. È un campionato in cui puoi vincere e perdere ovunque, ma dobbiamo costruire il nostro cammino in casa: abbiamo due partite casalinghe e dobbiamo vincerle entrambe per raggiungere il nostro obiettivo”.

Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Clemente Mazzù: “La sconfitta di Milazzo complica il nostro cammino, perché alterniamo grandi prestazioni in casa a passi falsi fuori. E i risultati delle altre rendono tutto più difficile, non solo per i playoff, ma anche per evitare zone pericolose, visto che squadre come Corato e Castellaneta sono in grande forma. Domenica abbiamo una partita di importanza capitale».

Mazzù: “Non guardiamo la classifica di Corato”

Un avversario, quello pugliese, da prendere con le molle, al di là della classifica: “Non dobbiamo guardare la classifica – conclude Mazzù – perché con le prime abbiamo sempre fatto bene. Corato viene da una vittoria pesantissima, ha dato 30 punti a Matera, un risultato inatteso. Sarà difficilissimo resettare in pochi giorni e affrontarla con l’atteggiamento giusto. Giocare in casa può aiutarci, ma servirà un approccio completamente diverso rispetto alla gara giocata mercoledì”.