Messina Futsal, separazione con coach Giuseppe Fiorenza

Si dividono le strade tra i giallorossi e il tecnico della promozione in A2 Elite e della Final Four di Coppa Italia di A2

MESSINA – Si sono divise le strade tra il Messina Futsal e il tecnico Giuseppe Fiorenza. Scritta in modo indelebile nel libro dei ricordi più belli l’esaltante promozione in Serie A2 “Élite” di calcio a 5, la dirigenza e l’allenatore hanno deciso, in comune accordo, di salutarsi, augurandosi vicendevolmente un futuro ricco di gioie professionali ed umane.

Fiorenza lascia, così, la città dello Stretto dopo due stagioni che verranno a lungo ricordate. Nella prima, ha centrato la meritata salvezza nel playout, mentre il capolavoro si è concretizzato nella seconda con la vittoria del campionato e la partecipazione alla Final Four di Coppa Italia a Jesi. Un percorso ricco di successi ed emozioni, che rimarranno indelebili nelle menti di chi li ha vissuti dal vivo.

Caratozzolo: “Stima e senso di gratitudine”

“Il nome di Fiorenza fa già parte della storia del Messina Futsal. Il mister è stato tra i protagonisti di un anno da incorniciare, che ci ha portati alla ribalta nazionale – dichiara il presidente Fabrizio Caratozzolo -. Al termine di un incontro, tenutosi alcuni giorni fa, abbiamo deciso insieme di interrompere un rapporto che ha dato enormi soddisfazioni ad entrambe le parti. Ciò non muta minimamente la stima reciproca ed il senso di gratitudine che proviamo nei suoi confronti. Non mi sento di dire sia un addio, bensì un arrivederci tra amici, che si vogliono bene”.