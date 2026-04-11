 174 anni della Polizia, "la lotta al crimine è un impegno di tutti" VIDEO

174 anni della Polizia, “la lotta al crimine è un impegno di tutti” VIDEO

Alessandra Serio

174 anni della Polizia, “la lotta al crimine è un impegno di tutti” VIDEO

sabato 11 Aprile 2026 - 14:52

Appello del questore La Rosa a giovani e politica durante la cerimonia a Messina

Messina – La lotta alla mafia è un impegno di tutti, è una battaglia che per essere vinta deve coinvolgere tutti ed essere condotta a più livelli, non soltanto sotto il profilo repressivo. Parola del Questore di Massina Salvatore La Rosa che, nel giorno del 174esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, ha lanciato un vero e proprio appello ai giovani e alla politica.

174 anni di Polizia di Stato a Messina

“Ai giovani perché si tengano lontani dalle strade criminali, alla politica perché assicuri loro alternative”, ha detto il Questore parlando ai suoi uomini e donne e alle loro famiglie, riunite al Palacultura per la cerimonia durante la quale ha presentato i dati di un anno di attività, ha consegnato gli encomi insieme alla Prefetta Cosima Di Stani ai poliziotti e alle poliziotte distintisi nelle operazioni di servizio, ed ha ribadito l’impegno costante della Polizia nel contrasto al crimine, nella repressione e prevenzione dei reati nella garanzia di sicurezza ai cittadini.

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