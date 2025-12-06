Basket School Messina varca lo Stretto per il derby contro Reggio Calabria

La sfida in programma domenica nell'undicesima giornata di Serie B Interregionale. Svincolati Milazzo e Barcellona ospitano rispettivamente Matera e Bari

La EcoJump Messina Basket School arriva all’atteso Derby dello Stretto sul parquet della Viola Reggio Calabria dopo la sconfitta casalinga con Castellaneta e al termine di una settimana particolarmente intensa, segnata da confronti interni e dalla rinnovata fiducia della società nei confronti del gruppo. Palla a due al PalaCalafiore alle 18. Nell’undicesima giornata di Serie B Interregionale girone F due impegni casalinghi per Svincolati Milazzo che attende Matera vice capolista e Barcellona che se la vede col fanalino di coda Bari.

La presentazione del derby

Coach Pippo Sidoti confida nella solidità della squadra, ora chiamata a uno scatto di personalità contro un avversario costruito per puntare alla vittoria del campionato: “Riguardando le immagini e l’andamento della partita con Castellaneta – spiega Sidoti – devo dire che l’arbitraggio non mi è piaciuto. L’ultimo fallo fischiato a nostro favore arriva a 2’34” dalla fine del terzo quarto, con noi avanti 61-60. Poi per 12’26” non ci è stato assegnato alcun fallo, contro una squadra che difende in maniera molto dura. Detto questo, dobbiamo voltare pagina: in settimana ci siamo confrontati, ci siamo guardati negli occhi, perché anche noi abbiamo le nostre responsabilità. Non siamo una squadra costruita per vincere il campionato o per imporsi ogni domenica, ma dobbiamo garantire sempre prestazioni convincenti”.

Prestazione convincente attesa anche domani, in un ambiente caldo, con la società di casa che ha chiamato a raccolta il proprio pubblico per una gara che si prepara da sola: “Mi fa piacere – prosegue Sidoti – giocare davanti a tanta gente. Questo è lo sport e se c’è grande affluenza significa che stai facendo bene. Per me è una partita come le altre, anche se più sentita perché è il Derby dello Stretto. Alla fine, però, parliamo di due squadre con obiettivi completamente diversi: loro costruiti per vincere il campionato, noi per far crescere giovani, come facciamo da anni. Ci presentiamo comunque con due punti di vantaggio e questo la dice lunga sul nostro percorso fin qui”.