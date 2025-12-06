 Messina, nuove piantine a piazza del Popolo. Ma qualcuno ci porta il cane a fare i bisogni

Redazione

sabato 06 Dicembre 2025 - 17:00

Distrutte in un'aiuola da un cane che ha scavato proprio lì. Telecamere per scovare il responsabile

MESSINA – Nelle ultime settimane Messina Servizi lavorato per preparare la città al Natale. Alberi, decorazioni e composizioni floreali stanno trasformando Messina nell’attesa dell’accensione dell’8 dicembre.

A Piazza Lo Sardo, da tutti conosciuta ancora come Piazza del Popolo, l’allestimento floreale appena realizzato ai piedi dell’albero di Natale questa mattina è stato gravemente danneggiato.

Secondo alcune testimonianze, una persona avrebbe lasciato il proprio cane libero di scavare proprio lì, compromettendo un lavoro curato con attenzione e dedizione.

Dalle piantine di Natale rubate a quelle danneggiate

Dopo giorni di preparativi, ritrovare un allestimento in queste condizioni è un segnale di mancanza di rispetto verso la città e verso chi ogni giorno si impegna per renderla più accogliente.

La Polizia municipale sta già verificando le immagini delle telecamere presenti nella zona.

Sempre in questi giorni un cittadino ha segnalato al nostro giornale il furto di piantine di Natale in Piazza Lo Sardo.

