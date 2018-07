La Costa d'Orlando dà il benvenuto a Spasojevic

Conitnua ad essere attiva sul mercato la Costa d'Orlando. La società biancorossa tirrenica, cara al presidente Giuffrè piazza un altro acquisto. Dopo aver messo nei giorni scorsi sotto contratto l'ala Bartolozzi, ecco far arrivare il bosniaco classe 2000 Stefan Spasojevic.

Si tratta di un under molto talentuoso con esperienze in C con le canotte di Alfa Omega Ostia e Vis Reggio Calabria e nel settore giovanile dell'HSC Roma. La scorsa stagione, con la compagine reggina, il nuovo volto della Costa d’Orlando ha messo in mostra sprazzi delle sue importanti qualità. I massimi vertici societari tirrenici sottolineano che si tratta di un giovane di grandi prospettive che ha scelto il club biancorosso per fare il salto di qualità.

Ecco quanto affermato da Spasojevic non appena saputo del suo trasferimento alla Costa d'Orlando: "Seguo da tempo la Costa d’Orlando Basket e sono rimasto impressionato dal modo di lavorare di questa società, che ha alle spalle una grande organizzazione anche lontano dal parquet. Sono giovane e ho molto da imparare. Credo che a Capo d’Orlando ci sia l’opportunità di crescere molto grazie ad uno staff tecnico preparato e ad un ambiente ideale per sviluppare le proprie potenzialità. Farò del mio meglio per aiutare la squadra ad arrivare il più in alto possibile, mettendo il mio 100% al servizio dei compagni e di coach Condello, attacco e difesa".