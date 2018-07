Pippo Sidoti è il nuovo allenatore della Basket School Messina. La notizia è stata ufficializzata dalla stessa società peloritana attraverso un comunicato stampa con la quale si ringrazia anche anche l'ex coach Ciccio Romeo la cui avventura, in riva allo Stretto, si è conclusa con la conquista della permanenza in C Silver al primo turno dei play out.

Pippo Sidoti, l’anno scorso sulla panchina dello Sport è Cultura Patti, è un coach di grande esperienza e nella sua lunga carriera ha allenato soprattutto nella sua Patti, dalla serie C Nazionale alla A Dilettanti e tanti anni in B2, campionato nel quale è approdato grazie alla vittoria ottenuta nella stagione 1997/98. Nella stagione 2000/2001 centra la promozione in B d’Eccellenza, torneo che disputerà fino al 2007/08. Poi il passaggio del titolo a Barcellona (2008/09), sempre in B d’Eccellenza. Torna ad allenare a Patti nel 2009/10, centrando la promozione in serie A Dilettanti, campionato che disputerà anche la stagione successiva. Poi abbraccia il progetto del CUS Messina in C2. Vince il campionato e la Coppa Sicilia nel 2011/2012, l’anno successivo centra la promozione in serie B, sempre con i cussini. Ancora sulla panchina del Patti nel 2014/15 in Serie C, poi il ritorno in serie B dalla C Silver ed altre due stagione in serie B.

Il neo tecnico non avrà solo il compito di allenare la prima squadra. La società peloritana ha infatti affidato a lui anche il compito di seguire, guidare e sviluppare qualitativamente il settore giovanile. La nuova casa della Basket School sarà il PalaMili, struttura che verrà gestita in condominio con l'ASD Handball Messina.

La società peloritana, insieme al nuovo responsabile tecnico, è già al lavoro per costruire il roster che affronterà, per la terza stagione consecutiva, il massimo campionato regionale siciliano.