Vincenzo Marabello torna a vestire la maglia Basket School

Ottime doti atletiche, efficace marcatore e buon rimbalzista. Sono queste le caretteristiche dell'ala Vincenzo Marabello, classe '96 che torna a vestira la maglia della maglia della Basket School Messina, club di Massimo Zanghì e Patrizia Samiani.

Marabello è cresciuto cestisticamente nella MIA Basket, società in cui ha esordito in serie C Regionale nella stagione 2012/13, 1.2 Ppg; nel 2013/14 ha messo a segno 5.8 Ppg. Nelle due stagioni successive ha vestito la canotta dello Sport è Cultura Patti, con la squadra di coach Sidoti ha collezionato 15 presenze (1.5 Ppg) in C Silver, nell’annata che ha visto il ritorno in serie B del club tirrenico. Nel 2016-17 il suo cartellino è stato acquisito dalla Basket School Messina, con gli Scolari ha disputato il torneo di C Silver, per lui 0.7 di media.

La scorsa stagione ha militato nelle fila del Castanea Basket, in serie D, mettendo a segno 78 punti, 5.2 a partita. Alla Basket School, Marabello ritrova Pippo Sidoti, tecnico che lo ha lanciato in C Silver, e Alberto Mazzullo, compagno di squadra sia alla Mia che al Patti.

Vincenzo è molto soddisfatto del suo ritorno alla Basket School dopo una stagione trascorsa al Castanea. Un’esperienza che sicuramente lo ha fatto crescere: “Giocare al Castanea sicuramente mi ha responsabilizzato molto sotto tutti gli aspetti del gioco”. Al Basket School ritrovi coach Sidoti, e Alberto Mazzullo, sarà per te uno stimolo in più: “Sicuramente il ritornare a giocare insieme a Coach Sidoti e Alberto mi darà uno stimolo in più per fare bene sia negli allenamenti che nelle partite. Quali sono i tuoi propositi per la prossima stagione? “Spero che nella prossima stagione potremo disputare un campionato di buon livello ma sotto questo punto di vista confido molto sui consigli e allenamenti del coach che, anche se estenuanti, ripagano in meglio successivamente”.