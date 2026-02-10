Vincenzo Feola è il nuovo allenatore dell’Acr Messina

Dopo il passo indietro di Parisi il Messina torna su un nome circolato dopo l'esonero di Romano

MESSINA – “La società ACR Messina comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Vincenzo Feola. Al nuovo allenatore il compito di guidare i giallorossi verso l’obiettivo salvezza” così il comunicato della società. Poco meno di 48 ore dalla disfatta casalinga contro l’Enna il Messina opera una semi-rivoluzione nello staff tecnico e a pochi giorni dall’impegno contro la Reggina.

Il curriculum di Feola

Vincenzo Feola, allenatore nato a Somma Vesuviana classe 1967 ha allenato l’Atletico Lodigiani nell’ultima sua esperienza. Prima nell’ordine Matese, Casertana, Casarano e Cerignola. Nonché diversi anni fa anche il Savoia. Viene considerato un allenatore esperto per la categoria, il suo modulo più utilizzato è il 3-5-2, quindi avrebbe tra le mani una rosa inizialmente costruita per questo tipo di gioco.

Si cambia completamente strada

In mattinata l’ex allenatore esonerato Pippo Romano era stato convocato e contestualmente era stato annullato l’allenamento perché Parisi e Bombara facendo un passo indietro non l’avrebbero diretto, ma non era certo che lo avrebbe fatto Romano. C’era comunque da parlare e confrontarsi con la società, un incontro che a questo punto immaginiamo si sia concluso con la chiusura dell’accordo di collaborazione. Approfondiremo circa le modalità certe.

Di certo c’è che dopo Romano e la breve parentesi Parisi il nome per la panchina del Messina è quello di Vincenzo Feola. Quest’ultimo era già venuto a Messina per il dopo Romano, aveva parlato con Pagniello ai tempi e sembrava esserci intesa, poi si decise di provare comunque la carta Parisi per salvarsi. Quando la società si è resa conto che non bastava si è scelto di puntare certamente su un allenatore più di esperienza. Immaginiamo che a differenza dell’operazione Parisi Feola porterà un suo staff, quindi non si andrà in una situazione di simil-continuità con lo staff tecnico di Romano che operava con Parisi.

