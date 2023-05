Lavori sull’A20. Si chiede sospensione pedaggio sino al completamento

Villafranca Tirrena, Rometta e Saponara uniti nella costituzione di un comitato permanente

ROMETTA – Fronte comune nel cercare una soluzione definitiva ai disagi vissuti sull’A20, in particolare lungo le tratte Rometta – Messina e Rometta – Milazzo. I Comuni di Villafranca Tirrena, Rometta e Saponara si sono riuniti lo scorso sabato, presso l’aula consiliare del municipio di Rometta Marea, per firmare una mozione congiunta e avviare la costituzione di un comitato permanente i cui obiettivi saranno quelli di intervenire per risolvere le criticità dovute ai continui lavori sull’autostrada.

All’incontro hanno preso parte il sindaco di Rometta Nicola Merlino, il sindaco di Saponara Giuseppe Merlino, il sindaco di Villafranca Tirrena Giuseppe Cavallaro, il presidente del consiglio comunale di Rometta Francesco Rizzo, il presidente del consiglio comunale di Saponara Maria Spidalieri e il presidente del consiglio comunale di Villafranca Tirrena Riccardo Ramuglia.

Nasce il comitato permanente per risolvere i problemi sull’A20

Nel corso dell’incontro oltre a discutere dei continui lavori sull’A20, con particolare riferimento alle tratte che interessano i Comuni del tirreno, si è attenzionata anche la difficoltà vissuta dalle attività economiche del territorio, a causa delle difficoltà dovute agli spostamenti in autostrada con conseguente diminuzione di turisti e visitatori. Ma a soffrire della situazione sono anche i tanti pendolari, che giornalmente percorrono la tratta da e per Messina o ancora gli stessi messinesi che possiedono una seconda abitazione nei comuni della costa tirrenica.

I tre sindaci, di concerto con i consigli comunali, costituiranno dunque un comitato permanente al quale oltre ai primi cittadini prenderanno parte anche i presidenti del consiglio di ciascun Comune, un rappresentante delle minoranze e maggioranze consiliare e dei rappresentanti della società civile. L’obiettivo sarà trovare soluzioni efficaci e immediate, con il coinvolgimento di tutti gli enti preposti.

Intanto c’è già una prima richiesta: eliminare o diminuire il costo dei caselli per le tratte interessate dai lavori sino al completamento di quest’ultimi.

Articoli correlati