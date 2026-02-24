Redazionale. Viaggiare con Lumos: pianificare tutto in modo semplice e veloce

Redazionale – L’Italia on the road? Con Lumos ogni regione è una scoperta: dal cibo allo svago.

Enzo, nome di fantasia, ha voglia di pianificare già ora le vacanze estive. Partirà da Roma, ha scelto la Sicilia, e ha deciso di viaggiare in auto, on the road, attraversando dunque lo stretto. Sarà un lungo viaggio, un’esperienza incredibile con quattro amici. Vuole farla, questa esperienza, godendosi ogni istante del tragitto. La sua vacanza non comincerà una volta arrivato in Sicilia, ma ben primo. Lungo il cammino. Per questo motivo sta pianificando tutto nei minimi dettagli e, dovendo trascorrere diversi giorni fuori, sta cercando anche di risparmiare. Come fa? Le offerte di Lumos.it lo aiutano. Lumos è un portale gratuito, facile da utilizzare, sicuro e affidabile che offre opportunità, esperienze ma anche informazioni utili e che funge da collegamento tra gli utenti e le aziende che hanno esigenze di visibilità. I

valori che Lumos intende trasmettere sono accessibilità, estetica, cortesia, affidabilità, professionalità, soddisfazione, sostenibilità e qualità.



Viaggiare con Lumos: pianificare tutto in modo semplice e veloce



Ma in che modo Lumos può essere utile a Enzo e i suoi amici, in estate in viaggio verso la Sicilia? Da casa, comodamente seduti al pc o sul proprio divano con lo smartphone, c’è la possibilità di prenotare tutto: case o alberghi, cene, locali, spettacoli. Si può decidere cosa fare anche solo consultando il sito web che è chiaro e dettagliato. E per ogni altra curiosità o dubbio sono presenti anche i canali social che possono aiutare, come l’account Instagram di Lumos con i post che racchiudono le principali esperienze e le promozioni attive. Ecco, Lumos, con la sua copertura capillare, può aiutare gli utenti perché ha attività presenti in tutte le regioni d’Italia. Utilissimo per chi, come Enzo, attraverserà la Campania, vorrà

fermarsi in Calabria per mangiare o soggiornare e poi, come detto, dovrà raggiungere la Sicilia. E se durante la vacanza dovessero esserci problemi, imprevisti? Se dovessero servire contatti di dottori o professionisti o artigiani? Anche in questo caso Lumos diverrebbe alleato delle vostre vacanze. D’altronde il claim che compare sul sito è chiaro: le sorprese sono solo belle. Ma vediamo nel dettaglio come funziona Lumos, come utilizzarlo e quali sono le finestre presenti.

Dalle Vetrine al Noleggio Auto: quante opzioni per gli utenti

Due sono le principali finestre per gli utenti: vetrine e auto per il noleggio a lungo termine.

Ma come funzionano nel dettaglio e quali sono le opportunità per ognuna? Nella prima è raccolta una vasta selezione di attività locali, aziende e professionisti attivi in tutta Italia.

Organizzata per categorie e aree geografiche, è pensata per aiutare chi cerca un servizio affidabile nella propria zona, in modo semplice e veloce. Dagli artigiani ai servizi per la casa, dai centri estetici ai meccanici, ogni scheda fornisce informazioni dettagliate, contatti, indirizzo e, quando disponibili, recensioni degli utenti. Per Auto, invece, sono racchiuse e sintetizzate le migliori offerte di noleggio a lungo termine per privati e noleggio a lungo termine per aziende, con un’ampia scelta di veicoli: citycar, SUV, berline, auto elettriche e ibride. Ogni proposta è pensata per offrire vantaggi concreti: nessuna maxi-rata finale, possibilità di personalizzazione e assistenza completa.

Lumos, tra punti di forza e prospettive di crescita

Ma quali sono i punti di forza di Lumos oltre all’ampio ventaglio di scelte? Una delle peculiarità è sicuramente l’assistenza clienti. Con le domande frequenti o attraverso la chat simultanea è possibile spiegare il problema per provare a trovare insieme e in tempo reale una soluzione. Un altro pregio è l’elevato numero di promozioni, sconti e offerte, così come l’opzione filtri per ogni finestra. Per ogni ricerca infatti è possibile ridurre il campo d’azione in base al range di prezzo, alle caratteristiche dell’esperienza da ricercare o soprattutto partendo da un indirizzo o con la geolocalizzazione per non allontanarsi troppo dal vostro punto di partenza. Lumos ha anche legato negli ultimi mesi il suo nome a realtà sportive a livello nazionale, ad esempio è “First Sponsor” del Pistoia Basket ma è anche sponsor del

Team Volley Napoli. La Lumos Business League è un progetto annuale, presentato a novembre 2025, relativo a questa stagione, che riunisce aziende e professionisti del network in una serie di incontri ed eventi esclusivi. Per chi vive i social, avrete certamente scoperto Lumos anche attraverso i video e i post dell’ex Miss Italia del 2015 Alice Sabatini, brand ambassador di una realtà in grande ascesa. Anche lei adora i viaggi e proprio sui social ha spesso spiegato attraverso video quanto Lumos l’abbia aiutata nella scelta di regali, serate, cene. Anche per lei, basta un click.