Bauso Beach Volley, la quarta edizione al team Tempesta e Vento tra i master

Nella zona tirrenica si concludono i tornei amatoriali di beach volley, burraco e biliardino con tanta partecipazione

VILLAFRANCA TIRRENA – La quarta edizione del “Bauso Beach Volley”, un torneo amatoriale dibeach volley organizzato dall’Associazione Orizzonte Comune con il supporto tecnico e logistico della Sicily Bvs di Carmelo Mazza e Nelly Mazzulla, ha visto aggiudicarsi il primo premio per la categoria under 17 alla squadra Tempesta, che ha battuto in finale Pioggia. Nella categoria master, invece, si registra la vittoria della squadra Vento, che nella finalissima ha sconfitto Neve per 3 set a 0. Terze classificate Sole (U17) e Gradine (master).

I vincitori Master

Nell’ambito della manifestazione, patrocinata gratuitamente dal Comune di Villafranca Tirrena, si sono svolti altri due tornei: l’1 Agosto quello di Burraco, vinto da Pippo Lucchese e Giuseppe Galletta e dal 3 al 7 Agosto quello di biliardino, vinto dalla squadra Sbronzi di Riace 2.0 (Giovanni Licastro, Dario Anfuso, Armando Rando).

Nella serata di lunedì tutti i vincitori sono stati premiati in piazza Graziella Campagna, nel corso di una serata, presentata da Peppe Rizzo, e con la live music degli Alva e tante sorprese. Durante la manifestazione anche la presentazione della nuova squadra di calcio Asd Città di Villafranca, che nella prossima stagione disputerà il campionato di Promozione.

Il bilancio del Bauso Beach Volley

“Anche quest’anno tante squadre iscritte, oltre 70 atleti impegnati ogni giorno in campo. Questo torneo si conferma non solo un’occasione di svago per chi assiste alle sfide – tutte davvero molto combattute ma con grande fair play – ma anche un’opportunità di crescita per i più giovani e un modo sano di divertirsi e socializzare. Non possiamo che ritenerci soddisfatti per quanto siamo stati in grado di realizzare, nonostante il meteo abbia provato a metterci i bastoni tra le ruote impedendoci di sfruttare, almeno nelle prime giornate, il campo in spiaggia. È successo di tutto, ma ogni difficoltà è stata affrontata con il sorriso e senza perdersi d’animo” afferma il Presidente di Orizzonte Comune, Roberto Saia.

“Dobbiamo ringraziare ancora una volta i nostri sponsor, senza i quali non riusciremmo a mettere in piedi una manifestazione di tale spessore e che ogni anno dimostrano attaccamento alla città decidendo di investire risorse per la realizzazione di questo evento nel quale evidentemente credono. Di questo siamo profondamente riconoscenti” sottolinea Saia. “Un grazie all’Amministrazione Comunale che ha concesso il patrocinio gratuito, alla Sicily Bvs di Nellina Mazzulla e Carmelo Mazza per la disponibilità e il supporto, agli atleti, agli arbitri, ai gioc atori e a tutti coloro che hanno scelto di farci compagnia per ben 12 giorni. A tutti loro diamo appuntamento stasera in piazza e già da ora per l’estate 2026 con la quinta edizione del Bauso Beach Volley” conclude.