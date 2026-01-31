Furti e atti vandalici al parcheggio del Papardo, “servono più controlli”

Messina. La VI Municipalità chiede un potenziamento delle misure di prevenzione. La direzione dell'ospedale: "Potenziata la sicurezza"

MESSINA – Emergenza sicurezza al parcheggio dell’ospedale Papardo tra furti e atti vandalici. La VI Municipalità esprime “solidarietà alle vittime e chiede un potenziamento dei controlli. La II Commissione della VI Municipalità “Peloro”, riunitasi il 28 gennaio, ha affrontato “con estrema urgenza e fermezza la delicata questione relativa ai numerosi furti e atti vandalici segnalati all’interno del parcheggio. La tematica, posta all’ordine del giorno, è scaturita dalle segnalazioni di diversi lavoratori e utenti della struttura ospedaliera, esasperati da una scia di episodi che colpiscono cittadini già provati dalla permanenza in un luogo di cura”. Il documento è firmato dal presidente della VI Municipalità Francesco Pagano e il presidente della seconda Commissione, l’architetto Antonino Biancuzzo.

La II Commissione ha espresso, con voto unanime, “la propria totale solidarietà al personale amministrativo e sanitario ed a tutti gli utenti che hanno subito danni ai propri veicoli. La Municipalità intende far sentire la propria presenza istituzionale a favore di chi, quotidianamente, presta servizio o usufruisce di prestazioni sanitarie essenziali e non può trovarsi a fronteggiare simili episodi di microcriminalità. Durante il dibattito, i consiglieri hanno sottolineato la necessità di un intervento coordinato trasversale. Necessaria la sensibilizzazione delle istituzioni e la vigilanza costante sul posto. Nonostante la presenza di sistemi di videosorveglianza interna alla struttura, il Consiglio ritiene fondamentale potenziare i deterrenti e migliorare il coordinamento con le forze dell’ordine”.

L’azione istituzionale è stata deliberata all’unanimità con la trasmissione di una nota ufficiale al sindaco di Messina. “L’obiettivo è quello di allertare tutti gli enti preposti alla sicurezza del territorio affinché venga garantito un maggiore controllo, non solo dell’area interna, ma anche delle zone vicine all’ospedale”.

L’architetto Biancuzzo dichiara: “Esprimiamo ferma condanna per questi atti deprecabili. È doveroso manifestare vicinanza a chi ha subito danni, ma non ci fermiamo alla sola solidarietà: chiediamo ufficialmente un incremento delle attività di controllo del territorio. È fondamentale che le istituzioni deputate all’ordine pubblico agiscano in sinergia per reprimere questi fenomeni e restituire serenità a chi frequenta l’ospedale. La VI Municipalità continuerà a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, restando a disposizione dei cittadini e delle autorità per favorire ogni iniziativa utile a contrastare il degrado e l’illegalità nel territorio di propria competenza”.

La direzione dell’ospedale Papardo: “Potenziata la sicurezza”

Da parte sua la Direzione del Papardo ha comunicato un rafforzamento delle misure di sicurezza “per contrastare il fenomeno. Ed è stato implementato il servizio di videosorveglianza con l’installazione di nuove videocamere. Sono state inoltre predisposte misure di sicurezza rafforzate con riguardo ad alcune fasce orarie ritenute “a rischio”, durante le quali è stata disposta la chiusura forzata di determinati cancelli di ingresso e uscita”.