Baypass Baglio, primo incidente ad un'ora dall'apertura - Tempostretto

MESSINA – Primo incidente sul bypass Baglio ad appena un’ora dall’apertura. Una Fiat 500 ha finito la sua corsa sullo spartitraffico mettendosi di traverso sulla carreggiata. Con molta probabilità è stata “fatale” l’indecisione del conducente sulla strada da percorrere considerato che il sinistro si è verificato all’altezza della divisione della bretella in cui si procede verso Giostra. Disagi per la circolazione in attesa della rimozione del mezzo incidentato. Il bypass Baglio è stato aperto intorno alle 17.50, con quasi due ore di ritardo rispetto al previsto. Da oggi, dopo tre anni, l’uscita di Giostra per chi viene da Villafranca e quindi dalla direzione Palermo non è più obbligatoria.