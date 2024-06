Beach Soccer a Capo Peloro, arena e villaggio accoglienti e pronti all’evento FOTO

Il fitto programma di partite inizia oggi. Tutti gli ottavi di finale dalle 11 alle ore 21, due saranno trasmesse anche su YouTube

MESSINA – Il giorno dopo l’inaugurazione ufficiale è tempo di ottavi di finale alla Beach Arena Stadium. Le sedici squadre che si sono qualificate alla finale di Coppa Italia scenderanno tutte sulla sabbia nella prima giornata di torneo. La detentrice del titolo, il Catania Fc, sfiderà Chiavari nel secondo match di giornata poco dopo mezzogiorno. Gli etnei puntano forte alla vittoria finale e sono anche coloro che guidano l’albo d’oro con sei affermazioni da quando si disputa la coppa nazionale.

Il villaggio è stato allestito in modo da essere accogliente e attrattivo per coloro che magari non sono tanto interessati al pallone. Alle immancabili casette di street food allestito un palco che nella serata di ieri ha intrattenuto i presenti. In quella postazione, quando ha giocato la Nazionale agli Europei nei giorni scorsi, sono state trasmesse le partite dell’Italia. Intorno al villaggio, nelle ore serali, è stata allestita l’isola pedonale in modo che chiunque voglia possa passeggiare in tranquillità.

Per quanto riguarda invece la beach arena, situata poco più avanti quasi a ridosso del mare, sono presenti tutti i comfort possibili sulla spiaggia. Il pubblico potrà trovare posto in un’arena di più di mille posti mentre per gli atleti ci saranno montati dei gazebo che fungeranno da spogliatoi e fuori dal campo anche delle porte in uno spiazzo che fungerà da terreno di riscaldamento al bisogno.

Dopo la conferenza inaugurale dell’arena si è svolto un torneo di beneficenza che ha visto sfidarsi tra loro una squadra composta da consiglieri comunali, dell’amministrazione e calciatori del Messina passati con in porta il preparatore dei portieri Mauro Manganaro e in campo Portanova e Miranda.

Il programma di giovedì 27 giugno

In campo tutte le partite degli ottavi di finale nella giornata odierna. Di seguito gli orari di inizio, l’accesso al villaggio e alla Beach Arena Stadium è gratuito e gli spalti possono contenere fino a 1200 spettatori. In diretta YouTube, sul canale della Lega Nazionale Dilettanti, quest’oggi in programma due partite, quella inaugurale e la prima del pomeriggio.

Ore 11:00 Happy Car Samb vs Genova Bs (diretta YouTube)

Ore 12:15 Seatram Chiavari vs Catania Fc

Ore 14:45 Fvg Bs vs Icierre Lamezia (diretta YouTube)

Ore 16:00 Alsa Lab Napoli vs Vastese Bs

Ore 17:15 Città di Milano vs Riccione Bs

Ore 18:30 Farmaè Viareggio vs Sicilia Bs

Ore 19:45 Lenergy Pisa vs Brancaleone Bs

Ore 21:00 Domusber.tv Catania vs Terracina Bs

Otto partite al giorno ad eliminazione diretta, da giovedì a domenica, con gli ottavi di finale, i quarti, le semifinali e le finali, trentadue gare in tutto all’insegna del miglior Beach Soccer Figc-Lnd. La finale sarà trasmessa in diretta su Dazn. Otto partite saranno visibili in live streaming sul canale youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. L’evento si svolgerà nella maestosa cornice all’interno del Beach Soccer Village sviluppato su 5000 mq con lo sfondo della suggestiva riserva naturale di Capo Peloro.

L’albo d’oro ha visto i rossoblù etnei imporsi sei volte in passato compresa l’edizione dello scorso anno: 2023 Catania; 2022 Pisa; 2021 Catania; 2019 Catania; 2018 Catania; 2017 Happy Car Samb; 2016 Viareggio; 2015 Terracina; 2014 Terracina; 2013 Happy Car Samb; 2012 Viareggio; 2011 Terracina; 2010 Milano; 2009 Milano; 2008 Lignano Sabbiadoro; 2007 Milano; 2006 Milano; 2005 Catania; 2004 Catania