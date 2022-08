Beach Sprint. Giovanni Ficarra guida la Canottieri Peloro che conquista tre titoli italiani - Tempostretto

Per Peloro singolo, misto senior e titolo universitario. C'è gloria anche per il Club Nautico Paradiso che con Nicola Bonanno vince il titolo nella prova master maschile

BARLETTA – Il Lungomare Pietro Mennea di Barletta ha ospitato le finali del campionato italiano di Beach Sprint lo scorso 28 agosto. In una domenica con poco vento sono stati assegnati nelle categorie Under 19 e Senior in totale 16 titoli italiani (8 Under19 e 8 Senior) che hanno visto in grande evidenza gli equipaggi della Puglia, che si sono aggiudicati ben nove titoli. Presenti ottenendo quattro titoli anche gli equipaggi messinesi del Circolo Canottieri Peloro e del Club Nautico Paradiso.

Ficarra campione italiano di Beach Sprint

Come atteso dalla vigilia il campione del mondo in carica nel singolo della specialità, Giovanni Ficarra, si conferma campione italiano. L’atleta del Circolo Canottieri Peloro ha superato in finale, arrivando primo al traguardo con 20″ di vantaggio, Daniele Crastolla.

Ma per i canottieri messinesi le soddisfazioni non sono terminate qua perché nel quattro misto senior, composto dallo stesso Ficarra con Pietro Fugazzotto e le due sorelle Condurso, Valentina e Maria (timoniere Paolo Giuseppe Condurso) è arrivato un altro titolo italiano. Tris calato poi da Domenico Sorrenti nella prova riservata agli universitari. Nella prova master maschile Nicola Bonanno, Club Nautico Paradiso, vince il titolo in singolo. La compagna Serena Lo Bue invece deve accontentarsi della seconda piazza nella finale B de singolo senior.

Altri due ori per la Peloro, non validi per assegnare il titolo italiano, sono arrivati dal quattro mix master over 54 con Loredana Sorbello, Alessandra Bitto, Nazzareno Raffa e Dario Femminò (con timoniere Paolo Giuseppe Condurso) e anche dal quattro master femminile con Simonetta Falzea, Paola Claps, Maria Cardillo e Franca Velardi (con timoniere Giovanni Ficarra).

La selezione per i mondiali

Al termine del Campionato Italiano di Beach Sprint il capo allenatore Acque Libere, Spartaco Barbo, dopo aver assistito alle gare e in accordo con il Direttore Tecnico, ha deciso la rosa di atleti che in questi giorni disputeranno le selezioni per il Campionato del Mondo di Beach Sprint, in programma a Saundersfoot (Gran Bretagna) dal 14 al 16 ottobre 2022.

In base ai risultati sono stati invitati a fermarsi a Barletta i seguenti atleti messinesi: Giovanni Ficarra, Valentina Condurso, Pietro Fugazzotto, Paolo Condurso, tutti del Circolo Canottieri Peloro. Per Ficarra e il quattro mix è ormai certa la convocazione al mondiale di Beach Sprint in Galles e a fine ottobre l’europeo in Spagna.

Per Ficarra in particolare sarà una doppia partecipazione ai mondiali sia in acque libere (beach sprint) che in acque controllate, perché in coppia con Alessandro Durante, della Società Canottieri Telimar di Palermo, rappresenterà la Sicilia a Racice (Repubblica Ceca) nel campionato del mondo in acque controllate dal 18 settembre.

Ficarra, Cc Peloro: “Siamo primi in Sicilia”

“Il campionato italiano è andato molto bene, oltre ai tre titoli italiani – racconta Giovanni Ficarra – abbiamo vinto anche altri due ori, che non assegnavano il titolo. Questi risultati ci fanno diventare la prima società siciliana e una tra le più forti d’Italia nel Beach Sprint.

Ci siamo qualificati sia con il singolo senior che con il quattro mix al mondiale e all’Europeo in Spagna. Siamo soddisfatti di questo risultato che testimonia che la società sta lavorando bene in questa nuova disciplina che si proietta ai giochi olimpici di Los Angeles 2028.

Il Circolo sta facendo importanti investimenti in tal senso e dunque ringraziamo il presidente, la dirigenza e il nostro allenatore Dario Femminò. Senza dimenticare – conclude il neo campione italiano – le nostre famiglie che ci sostengono da casa e tutti i ragazzi che si allenano ogni giorno”.

Immagine in evidenza di Mimmo Perna dal sito della Federazione Italiana Canottaggio

