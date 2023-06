Beach Volley al Duomo, il villaggio prende forma: recintata l'area per bagni e spogliatoi FOTO - Tempostretto

I vigili del fuoco presidiano l'area al fianco dei campi principali. E intanto spuntano i pali per le reti: all'evento manca meno di una settimana

MESSINA – Al netto delle polemiche che continuano ad animare l’evento, in Piazza Duomo si continua a lavorare in vista del Volleyball World Beach Pro Tour – Europe Futures, manifestazione internazionale che si terrà a Messina dal 29 giugno al 2 luglio. Dopo aver sistemato le tre grandi aree riservate ai campi, con i camion che nei giorni scorsi hanno trasportato la sabbia adeguatamente setacciata dalle cave sulla Panoramica fino in centro città, ora i mezzi dei vigili del fuoco sono stati disposti in tutta la zona e l’area in cui sorgeranno bagni e docce per gli atleti è stata adeguatamente recintata.

Sui campi, intanto, sono stati posizionati i pali per le reti e a breve, forse già dalle prossime ore, le “vasche” di sabbia attualmente al centro della piazza inizieranno a cambiare forma. Quando il campo sarò tracciato e completato, anche alla vista si potrà assistere a uno spettacolo totalmente diverso. E mentre i turisti e i messinesi si fermano curiosi, all’evento manca sempre meno. Già da martedì 27 potrebbero arrivare in città i primi atleti con i relativi staff e calcare i campi d’allenamento, in vista delle prime gare ufficiali, in programma invece giovedì prossimo, tra meno di una settimana.

