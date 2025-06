Beach Volley al Duomo, Italia forte al maschile e dominio ceco al femminile

Avanzano nelle semifinali due coppie azzurre nel torneo degli uomini mentre nessuna al femminile con tre coppie ceche e una svizzera in corsa per il titolo

MESSINA – La penultima giornata di partite nella splendida cornice di piazza Duomo ha regalato gioie al movimento italiano al maschile ma non nel femminile che ha faticato sin dai primi giorni addirittura delle qualificazioni europee. Alla fine dopo ottavi e quarti di finale sono due le coppie italiane che scenderanno nuovamente sulla sabbia domani fin dal mattino, ma sono tutte composte da uomini che se la vedranno con una coppia danese e una tedesca. Al femminile invece dominio della Repubblica Ceca che manda tre coppie in semifinale, a provare ad opporsi al monocolore sarà una coppia svizzera.

Nella serata odierna in piazza Duomo premiate anche le squadre under del territorio messinese che hanno ben figurato nei campionati di categoria, una festa voluta come lo scorso anno dal Comitato Territoriale Fipav di Messina e dal presidente Alessandro Zurro e tutti i consiglieri. Come già ieri sera la giornata si è conclusa con due partite serali.

Risultati sabato 21 giugno

Spareggi ottavi femminili

Gebhard/Poppinga (USA) vs Mattavelli/Tega (ITA) 0-2 (15-21 17-21)

Piret/Coens (BEL) vs Menia/Annique (SUI) 0-2 (17-21 11-21)

Florian/Serrano (ESP) vs Negenman/Radstake (NED) 2-0 (24-22 21-8)

Sestini/Mancinelli (ITA) vs Knoblochova/Petrikova (CZE) 0-2 (15-21 13-21)

Quarti di finale femminili

Pavelková/Pavelková (CZE) vs Mattavelli/Tega (ITA) 2-0 (24-22 21-18)

Menia/Annique (SUI) vs Veerbeek/Hogenhout (NED) 2-0 (21-15 21-14)

Maixnerova/Kylie (CZE) vs Florian/Serrano (ESP) 2-1 (21-15 16-21 15-9)

Knoblochova/Petrikova (CZE) vs Bossart/Demierre (SUI) 2-0 (21-16 21-11)

Spareggi ottavi maschili

Berzins/Puskundzis (LAT) vs Cecchini/Ulisse (ITA) 1-2 (19-21 21-17 12-15)

Andreatta T/Benzi (ITA) vs Andrejevs R./Dūdens (LAT) 2-0 (21-17 21-17)

Ahr/Wùst (GER) vs Møllgard/Houmann (DEN) 1-2 (23-21 18-21 10-15)

Bello/Gleed (ENG) vs Sonneville/Groenewold (NED) 2-0 (26-24 21-16)

Quarti di finale maschili

Hopt/Pfretzschner (GER) vs Cecchini/Ulisse (ITA) 2-0 (21-19 21-7)

Andreatta T/Benzi (ITA) vs Cottafava/Dal Corso (ITA) 0-2 (15-21 20-22)

Rossi/Viscovich (ITA) vs Møllgard/Houmann (DEN) 1-2 (23-25 21-15 16-18)

Bello/Gleed (ENG) vs Ranghieri/Marchetto (ITA) 0-2 (17-21 18-21)

